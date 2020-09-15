【移民加國】經省提名工作半年即獲資格移民加拿大　80後港爸阿康：為了下一代將來義無反顧

▲ 80後港爸阿康3年前毅然捨棄事業，透過加拿大省提名計劃舉家移民至溫尼伯。兩名女兒入讀當地公立學校，享受零壓力互動式教學。

為了下一代將來﻿，父母都希望給子女更好的選擇。80後港爸阿康3年前毅然捨棄在港蛋糕店事業，透過加拿大省提名計劃舉家移民至該國第八大城巿、曼尼托巴省巿溫尼伯（Winnipeg）。現時他育有兩名女兒，分別8歲和5歲，入讀當地公立學校，零壓力地愉快學習。

▲ 女兒在學校培養得到主動發掘事物和看書的習慣。（相片：受訪者提供）

阿康開設Facebook專頁「80后Daddy出走加拿大」與其他港爸媽交流移民和育兒心得。他提及，移民主要考慮因素是教育。

考慮到下一代的將來，慢慢浮現了移民念頭。一家人商量之後，決定放棄在香港辛苦多年的回報，選擇行出移民第一步，即使要面對眾多未知之數，但為了下一代義無反顧決定一試，希望給下一代多個選擇，小朋友更開心快樂地成長。

阿康在香港擁有穩定事業，其經營了約7年的蛋糕店生意正穩步上揚。不過他有感香港教育制度對小朋友和家長構成很大壓力，因而開始留意移民政策。2014年，他與太太到加拿大旅行兼探親，發覺當地環境和教育制度不俗，因而萌生移民加國念頭。

省提名移民加強當地就業

2015年他曾嘗試申請技術移民，但不成功，後來他發現曼尼托巴省有名為省提名移民計劃（Provincial Nominee Program, PNP），只要在當地讀書、工作，便可透過省提名申請永久居民資格。省提名是加拿大經濟移民的其中一個類別，允許各省為有意移民該省入士提名永久居民資格。計劃主要想吸納人才和留學生，加強當地就業。

▲ 曼尼托巴省有名為省提名移民計劃，只要正於當地工作達半年，便可申請。（相片：受訪者提供）

省提名採用計分制，參考曼尼托巴省的計分表，滿分為1000分，其中較為加分的項目有：21至45歲可獲75分、擁4年或以上工作經驗可獲75分（獲當地認可資格額外加100分）、學士學歷可獲110分、當地有親人可加200分等。但最加分的項目，是正在於當地工作即可獲500分。

▲ 參考曼尼托巴省的計分表，正在於當地工作即可獲500分。（相片：受訪者提供）

讀書加工作半年即獲資格

2017年，阿康於溫尼伯修讀為期一年的酒店課程，學費約19000加元/約11萬港元。畢業後，他幸運地立即找到酒店工作，並持續工作半年，後來花了約3個月便成功取得省提名資格，然後成功申請永久居民簽證。計及讀書和工作，阿康和家人前後花了約3年取得永久居民資格。

▲ 阿康移民主要考慮因素，是希望小朋友更開心快樂地成長。（相片：受訪者提供）

他指：「讀書時配偶可以申請配偶工作簽證在當地工作，小朋友可申請學生簽證或旅遊簽證上學。17歲或以下小朋友在父母陪同下，在當地可享免費敎育。」

他又指出，省提名最低門檻約400幾分，換言之，取得500分已經足夠，加上其他因素如年齡、英語能力等，基本上便能取得省提名資格。但又可否跳過讀書，直接在當地工作？

讀書是需要的，因讀完書後可取得畢業工作簽證找工作，該簽證的年期視乎課程長短，正常一年課程有一年工簽，兩年或以上課程一般有三年。純粹來工作都可以，但要找到方法先取得工作簽證。

他認為，申請移民過程不需要移民中介，自行辦理可節省費用。「其實只要你讀完書找到工作，符合在同一間公司做夠半年的要求，就可以入紙申請省提名。我們一家移民只花了約十多萬港元，當然這個數字是因人而異。」不過阿康提醒，移民政策或有更改，可上官方移民網站查詢詳情。

學校培育學生自主學習

加國公立學校提供免費教育，而且支援充足。他的8歲女兒正就讀當地Grade 3（相當於香港小學三年班），另一5歲女兒剛就讀幼稚園。當地教學模式以互動教學為主，不會強迫小朋友做大量功課、溫習和考試，學習環境偏向自由。

▲ 當地教學模式以互動教學為主，不會強迫小朋友做大量功課、溫習和考試。（相片：受訪者提供）

▲ 當地主張讓小朋友自然學習他們想學習的東西，阿康兩個女也喜歡上學。（相片：受訪者提供）

記得有一次我與老師見面，提出女兒英文串字能力不太好，要想辦法加強。老師直接跟我說不擔心她的串字能力，反而著重小朋友學習去講，串字慢慢改進便可。可能在香港家長眼中這種教育不夠進取或沒有競爭力，但另一方面，這邊主張讓小朋友自然吸收，學習他們想學習的東西，不會給予小朋友太大壓力。我兩個女都好喜歡這種教學模式。

學生的功課會在學校完成，放學後可真正擁有自己的時間。他觀察到，兩個女都變得更開朗，無在香港般大壓力。「她們會自己發掘事物，也會主動看書，這是在學校培養得到的。」

▲ 阿康一家移民花費了約十多萬港元，不過坦言數字因人而異。（相片：受訪者提供）

移民加國後，一家人比以前開心和輕鬆。

生活節奏雖然慢了，但好享受，活動空間又大了好多。而小朋友除了返學，還會學跳舞、游水，想學甚麼就學，不用像在香港要有十八般武藝。

▲ 距家步行距離內就有不同公園和遊樂設施。（相片：受訪者提供）

▲ 冬天雖然會出現零下30°C，但夏天氣候舒適。（相片：受訪者提供）

7600港元租住900呎單位

阿康現時租住南部的apartment，兩房一廳大約900呎，連車位，月租約1300加元/約7,648港元包水電。學校距家步行約10分鐘，在步行距離內可去到不同公園，環境甚宜居，不過當地冬天可達零下30°C至零下50°C，夏天平均氣溫則是舒適的25°C。

▲ 阿康一家現租住南部兩房一廳大約900呎的apartment。（相片：受訪者提供）

▲ 阿康一家現租住南部兩房一廳大約900呎的apartment。（相片：受訪者提供）

「雖然零下30°C數字上好恐佈，但因沒香港潮濕，故可以接受，我們過來時都抱持正面態度。其實在北美或溫尼伯生活，有車出入的話即使天氣寒冷都沒有太大問題，而且溫尼伯交通設施無香港般完善，有車可節省許多時間。」

記者：陸明敏