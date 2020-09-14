《派遣員的品格》第2輯篠原涼子再展霸氣　日本人迎戰AI的覺悟

▲ 篠原涼子在《派遣員的品格》演十八般武藝樣樣精通的超級派遣員大前春子。

疫情下，「留家煲劇」是很多人的kill time之選，尤其是多套日劇都因停工而延播，令不少日劇迷餓劇日久，造就多齣人氣劇收視遠超預期。隨夏季檔日劇陸續大結局，日劇迷可收看Now TV 151頻道GEM，一次過「煲」熱播劇集《派遣員的品格》第2輯全季，欣賞篠原涼子再展「派遣女王」霸氣。

除富士電視台的《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》（Now劇集Express緊貼日本上架）、TBS電視台的《半澤直樹2》（myTV SUPER緊貼日本上架）仍然熱播中外，多齣人氣劇已陸續或於本周完美落幕，並交出亮麗的收視成績，包括TBS的《MIU404》及《萬能家政夫》、木村拓哉主演的朝日電視台重頭劇《搏命保鑣》第2季，以及日本電視台的《傻瓜父親青春白書》等。

至於專門播映大部分與日本同周開播的精選黃金時段劇集及綜藝節目的日本娛樂頻道GEM，近月熱播的《派遣員的品格》第2輯亦剛播畢（現已於GEM自選服務及Now隨身睇重溫），觀眾大可一次過煲劇，劇味更濃。

▲ 春子的技能多到連履歷書也寫不下，令同是派遣員的福岡亞紀（左，吉谷彩子飾）及千葉小夏（山本舞香飾）視為學習對象。

派遣女王回巢

2007年，分別獲頒日劇學院賞5次最佳女主角和兩次最佳女配角的篠原涼子，在《派遣員的品格》扮演十八般武藝樣樣精通、不茍言笑的超級派遣員大前春子，而大獲好評，深得觀眾歡心，平均收視率更突破20%，為日本電視台在「水十」（逢星期三晚上10點檔）時段繼《白色之戀2》後，睽違11年再度超越20%收視率。

劇集藉描寫全能派遣員大前春子在大型食品公司「S&F」的故事，探討日本在泡沫經濟之後，企業為節省人事成本而拋棄終身僱用制，大量從人力派遣公司以合約方式僱用派遣職員的現象。

▲ 大前春子多次拯救食品公司S&F脫離危機。

在首季全10集描寫派遣員與正職員工之間不公平待遇的13年後，第2季共8集刻劃日本人的工作觀念從平成走到令和，已發生巨大變化，加上深受金融危機重擊，陷入不景氣的企業紛紛進入大改革的時代，老齡化、同工同酬、引進AI、過勞死等新的職場問題亦陸續出現。

第2季講述升任S&F營業企劃課課長的里中賢介（小泉孝太郎飾），眼見公司失去以往的榮光、業績不斷下滑，就連員工士氣也大受影響，決定找回時薪高達3,000日圓、擁有多種技能及28張證書的「派遣女王」春子回巢，希望字典中沒有「不可能」和「加班」的她，再次締造13年前拯救S&F脫離危機的傳說，帶給公司多方面刺激。

▲ 13年前後，大前春子與里中賢介及東海林武，依然是歡喜冤家兼最佳拍檔。

劇中，春子終日捧讀《日本沉沒》這書，跟13年前已認識的賢介及歡喜冤家東海林武（大泉洋飾）曉以大義，指AI帶來的威脅，將會被裁減的不止是派遣員，還有正職員工，日本人應做好被淘汰的覺悟及從速改善積習。而春子於劇終時以新人演歌歌手「龍前寺秋子」身份，於賢介另起爐灶的AJI商店開張日現身，更表明追夢並沒有年齡界限，從失敗中重新站起就是強者。

同場加映：《未滿警察》

至於日本電視台6月27日開播的「土十」（逢星期六晚上10點檔）劇《未滿警察》，則由尊尼事務所兩大年輕團體主將中島健人及平野紫耀主演，在日本一開播就錄得11.2%收視佳績。

改編自韓國電影《青年警察》，加入日本真實案例，講述警校內智力超卓的理論派優等生本間快（中島健人飾），與性格直率、感情用事的行動派一之瀨次郎（平野紫耀飾），性格凹凸互補的兩人運用警校的魔鬼教官及川蘭子（吉瀨美智子飾）、罪犯側寫專家片野坂讓（伊勢谷友介飾）所教授的知識，一起合作解決懸案，共10集劇情猶如搞笑版《教場》及年輕版《MIU404》的混合體。（逢星期一、二晚上9時於GEM播映）

▲ 《未滿警察》

同場加映：《未解決之女～警視廳文書捜査官～》第2季

朝日電視台的《未解決之女～警視廳文書捜査官～》，第2季共7集由原班人馬波瑠、鈴本京香、澤村一樹、工藤憲一及高田純次等繼續演出，更有谷原章介及皆川猿時加盟，首集便有13.1%的不俗收視。

今季續由大森美香擔任編劇，改編麻見和史小說作品，以日本於2010年在警視廳設立特命搜查對策室第6組（文書解讀組）——未解決事件專案部門為原型，講述體能派熱血刑警矢代朋（波瑠飾），以及對文字癡迷的頭腦派刑警鳴海理沙（鈴木京香飾）組成最佳拍檔，合力以「文字」的角度闡釋「未解決」的多年懸案。本星期踏入終結篇，劇情引人入勝。（Now劇集Express緊貼日本上架）

▲ 《未解決之女～警視廳文書捜査官～》第2季

記者：Kristy