【天王爸爸】郭富城教女兒儲錢學正確價值觀　暖爸城城推介3齣親子作品

▲ 郭富城結婚後成女兒奴。

天王郭富城與方媛（Moka）結婚3年，誕下一對女兒Chantelle和Charlotte，分別2歲半和滿1歲。城城變天王爸爸及女兒奴，更不介意曝光兩個女兒靚相，盡顯父愛。近日為新戲《麥路人》四出宣傳的郭富城，坦言好希望疫情快過，讓所有小孩子可以如常過學校生活。

自跟方媛結婚，太太並先後誕下兩女Chantelle和Charlotte，郭富城成為暖男爸爸，工作亦不忘親子，如曾因囡囡Chantelle一直喜歡《Baby Shark》，因此城城特地接下有關工作，並跟「Baby Shark」合作拍MV及舉行戶外跳舞活動，大跳親子舞步。

▲ 城城也喜歡跟女兒一同看卡通片。（攝影：湯炳強）

城城教導女兒正確價值觀

作為兩孩之父的郭富城，雖然工作繁忙，但對女兒的教導亦十分著緊。在疫情期間，太太方媛主要在家照顧兩女，城城回到家中，亦很享受親子時光。

雖貴為天王級巨星，小朋友的物質應不會匱乏，不過郭富城向TOPick表示，父母責任就是適當時候要教導小朋友正確價值觀。

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城城稱：「要讓小朋友知道錢是用來做甚麼，如問她是否喜歡玩洋娃娃，但要知道要用金錢來買，譬如有叔叔給你利是錢，就要儲起來，留待長大後去買東西。」

他指女兒現時年紀尚細，未必好清楚錢的概念，但要孩子儲錢的觀念一定要有。「父母要出去工作賺錢，她們是知道的，亦都明白喜歡的玩具不會從天而降，要有付出，有努力才可以得到想要的東西。」

▲ 郭富城成為暖男爸爸。（攝影：湯炳強）

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推介3套親子電影

講到親子時間，影帝郭富城有時也會跟女兒一同在家看電影，但自言要小心選擇戲種。「因電影有情節，或描寫較深的人性，自己小朋友仍細，還在單純的階段，未必看會得明，所以我也不常用看戲來作為親子時光，但看卡通片就可以，會一家人一齊睇。」

他指父母若跟小朋友看戲要有耐性，因為孩子未必明白劇情，只看到影像在動，所以不用心急，而城城喜歡有歌舞又有教育意義的影片。

城城又會推薦甚麼親子片？

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事實郭富城當下最希望是疫情可以快過，讓所有小朋友如常過學校生活。「因為在家中網上學習，始終跟校園跟其他小朋友一同上堂會有分別，在學校也可以學到團體生活，能夠互相影響。」因此城城亦會盡本份，做好防疫工作，跟大家一同度過疫境。

▲ 城城對女兒教育十分著緊。（攝影：湯炳強）

Hair : Ian Wong@ ii Salon

Make up: Terry Yu

記者：區家歷