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【綠帽驚魂】老婆離家打麻雀人間蒸發　痴心夫苦尋3年上網睇「抖音」驚揭失蹤真相

親子 18:40 2020/09/14

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

內地一名人夫玩「抖音」睇片時，發現失蹤了3年的妻子。

影音平台原來有助尋親！內地一名人妻3年前以打麻雀為由出門後，從此人間蒸發，丈夫一直苦尋妻子不果，杳無音訊。豈料，丈夫近日上網瀏覽影音平台時，驚見妻子現身短片中，經追查下終聯絡上妻子，並揭開她的失蹤真相。

妻婚後曾出軌獲原諒

綜合內地傳媒報道，丈夫小丁和妻子小鄭（均為化名）於12年前相識墜入愛河，不久登記結婚並育有一子。好景不常，婚後小丁發現妻子常與另一男子傾電話，在追問之下，妻子承認出軌，並保證不會再犯，獲得小丁原諒。

誰都有犯錯的時候，第一次犯錯就算了，看在孩子的面子上原諒了她。

在短片中，妻子身邊有另一名男子上鏡。（影片截圖）

直到2017年，小鄭以打麻雀為由出門後，從自音訊全無。小丁曾前往多家麻雀館尋妻，又報警求助，連外父外母也沒有她的消息，「她似乎就這樣人間蒸發了，去向全無，令我相當茫然。」

妻子與另一男子已育有2歲小孩。（影片截圖）

妻另組家庭拍片曬恩愛

豈料，小丁近日用手機瀏覽社交影音平台「抖音」時，突然在妻子二嫂的短片中發現妻子身影，而片中妻子身旁還有另一名男子及一名年約2歲的孩子，經常於安徽合肥一個商場逛街，且不時分享生活點滴。

中途小丁輾轉聯繫上妻子後，雖後者答應會回來離婚，但始終不透露自己身在何處，因此小丁選擇到商場附近蹲守，並透過媒體傳話。

丈夫兩度被戴綠帽，希望妻子盡快回來辦離婚。（影片截圖）

幾經轉折後，小丁終聯絡得上妻子，證實她已與別人另組家庭。小丁要求離婚，妻答應，但不願意透露身在何處，其後再次失聯，小丁唯有到她常在片中出現的商場附近等候，並向傳媒公開事件向妻子傳話。

小丁向傳媒表示，只希望妻子能回來跟他離婚，大家好來好去。小丁警告，對方若繼續無視離婚要求的話，惟有控告她重婚罪及追討孩子撫養費等。

到時候別怪我無情！

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責任編輯︰林綺玲

家庭關係 夫妻之道 出軌 離婚 結婚 抖音 重婚

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