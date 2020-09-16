【親子減壓】疫情下SEN孩子長困在家易發脾氣　育兒專家教6招親子減壓良方

▲ 疫情下SEN孩子困家中易發脾氣，救世軍學前教育發展主任黃佩凝教你6招親子減壓良方，協助改善親子關係。（iStock圖片）

因應新型冠狀病毒疫情，學校持續透過不同模式，包括網上課堂進行教學，讓學生在家中學習。老師和學生要適應不同的學與教形式，一般學生遇上不少困難，更何況有特殊學習需要（SEN）的學生。

一般而言，他們需要具體而實在的學習模式，以及有步驟性的教學。疫情期間，他們不單難以理解及掌握教學內容，更因為恆常的訓練暫停，而出現行為或情緒問題。家長更要全天候照顧學習及行為差異的學童，亦令親子關係變得緊張。

行為表現倒退

疫情反覆，家長們不敢帶孩子外出，加上部分具行為差異的孩子會因不喜歡戴口罩或缺乏口罩，以致長期困於家中，情緒及體力無法適當地宣洩，故發脾氣、與家人爭執等行為問題都增加了。

另一方面，恆常的專業訓練暫停，家長只可透過學校與治療師的網上支援服務，進行家居訓練，對孩子的語言表達、大小肌肉發展等方面都有直接影響，甚至出現倒退的情況，亦難以滿足家長對教導及照顧孩子的身心靈支援需求。更甚的是，在抗疫期間，孩子接觸電子產品的時間增加，在急促的畫面(視覺)及聲音(聽覺)刺激下，更容易觸發孩子的情緒。

家長減壓良方

當遇上孩子情緒不安，吵嚷或哭鬧，成人的情緒也因而被牽動，大家不妨嘗試以下小小的建議，增加情緒正能量：

1. 在安全情況下，家長可先讓孩子，不作出任何回應或行動，讓彼此冷靜一會。

2. 深呼吸是一個較理想的平靜情緒方法，建議家長可倒數100以內的單數，目的在專注心算時分散負面情緒，從而慢慢平伏情緒。

3. 家長可嘗試小口小口地喝水，並讓水留在口中10秒，再慢慢吞下，過程中可倒數10秒，透過吞嚥動作，減輕緊張與激動的情緒。

4. 由於孩子在情緒緊張及不安時，每每未能表達個人感覺與需要，建議家長嘗試用「我口講你心」的技巧，思考及觀察在孩子情緒波動前所身處或進行的活動，猜測他的喜惡或問題所在，嘗試找出問題癥結。

5. 精神、體能透支或過於沉悶的作息，會使孩子出現不安的情緒，建議家長可留意孩子日常活動，應動靜交替及編訂作息時間表，避免過度疲倦或太長的靜止性活動，有助孩子適應轉變中的生活和節奏。擁抱與輕撫也對穩定孩子情緒有一定的作用。

6. 在假日或空閒時，可進行一些親子活動，如製作小食、小玩意、圖工或協助家務，可在幫忙小差事中，建立及鞏固家庭關係，亦可趁機訓練孩子的小肌肉、學習情緒管理、等候要求，與子女一同經歷「不一樣」的生活。

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撰文：救世軍學前教育發展主任黃佩凝