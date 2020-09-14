【屈臣氏優惠】易賞錢9月16日起推消費優惠計劃涉3,000商戶　會員可免費換口罩及1,000元優惠券【附優惠詳情】

▲ 屈臣氏推出18區跨商戶消費獎賞計劃。（圖片由屈臣氏提供）

新冠肺炎疫情緩和，不少港人都外出消費。屈臣氏集團將於本周三（16日）起，推出易賞錢會員「18區跨商戶消費獎賞計劃」，鼓勵市民消費，會員到計劃參與商戶消費滿指定次數及金額，除可享有指定購物及餐飲優惠，在換取8個電子印花後，可免費獲贈WatsMask WeCare特別版口罩一盒及集團折扣優惠券。

▲ 換取口罩消費詳情。（圖片由屈臣氏提供）

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屈臣氏指，目前已有3,000多個餐飲及零售點參與計劃，包括餐廳、時裝飾物、社企、健康食品、寵物及體育用品等，易賞錢App 會員於9月16日至10月13日期間，只需到參與商戶店內，掃瞄二維碼便可連接到優惠版面，繼而享用商戶提供的專屬優惠。

▲ 部分優惠詳情。（圖片由屈臣氏提供）

▲ 易賞錢App會員只需到參與商戶店內，掃瞄二維碼便可連接到優惠版面。（圖片由屈臣氏提供）

此外，易賞錢App 會員於9 月16 至29 日，14 日內惠顧計劃商戶消費滿50 元，便會獲發電子印花1個，每個商戶限取一次，在儲滿8 個電子印花， 包括兩次惠顧集團旗下屈臣氏、百佳超市、豐澤及屈臣氏酒窖，便可於9 月21 日起到指定屈臣氏、百佳超級市場及TASTE 分店免費換領WatsMask WeCare 特別版口罩1盒（15 片裝）及一本優惠總額超過1,000 元的折扣優惠券。

▲ 隨限量版口罩附送一本優惠總額超過1,000元的折扣優惠券。（圖片由屈臣氏提供）

▲ 每區店舖優惠點分佈。（圖片由屈臣氏提供）

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屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示：

疫情已令零售行業的失業率飆升至沙士後的高位，飲食業從業員7 月的失業率更達14.7%，大家的生活都受到極大衝擊，在最艱難的時候，更需要互相支持；而在疫情有所舒緩時於社區消費，是令經濟邁向正常的第一步。

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記者：陳曉瑩