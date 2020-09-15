【反黑路人甲】徐榮用心演繹每個大小角色　感謝太太持家有道送樓報答

▲ 徐榮感謝太太於低潮期的扶持。

徐榮憑《愛‧回家》好爸爸馬強一角成功入屋，正面形象深入民心。近3年他成功改形象，以「奸角」創出新戲路，比如於《反黑路人甲》裡演喪鐘大獲好評。

早前徐榮接受TOPick專訪，回想初入行時演路人甲的日子，坦言難免有心灰意冷之時。所謂風景不轉心景轉，幸好徐榮懂得調整心態終於撐過去：「即使扮死屍也享受去演，人家才看到你的投入感」

捱足21年，多變的演技已獲觀眾認同，不論演正派反派都手到拿來，徐榮對此卻看得雲淡得輕，繼續保持謙卑心態：「對於一些未能掌握控制的事物，我會選擇看輕一點。」

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用演技改變既定形象

於近日熱播的劇集《反黑路人甲》內，徐榮演金牌打手喪鐘，演得入型入格外，角色惡型惡相得來又帶點喜感，令觀眾感覺到角色窮兇極惡卻不討厭。

原來徐榮很有心思，為角色加添一些小元素：「我在對白中加插一些反應，有點搞笑位可令角色立體些，譬如其中一場戲張振朗用槍指著我，我做出一些如小朋友般的驚青反應，感覺未至於很惹笑，卻可令那刻氣氛放鬆點。」

徐榮跟蔣家旻於《愛‧回家》演兩父女「馬強」及「馬子妮」屬經典，可是今趟《反黑路人甲》內，二人從父女變成情侶亦順利過渡，未令觀眾感難以接受：「現在出街大家叫我們『喪鐘』及『水姐』，證明我們成功了，對我們而言是好消息。」

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▲ 徐榮跟蔣家旻於劇中由父女變情人。

自拍畢《愛‧回家》後，徐榮演活過不少反派，由《超時空男臣》的奸角卓華到《平安谷》裡大軍閥，徐榮憑「奸」創出新戲路：「其實我之前也是靠反派起家，只是《愛‧回家》『馬強』這聖人般的角色，他人太好沒缺點可言，演了幾年後太深入民心，都需要花長時間去搣掉那形象。」

徐榮續說：「我只好靠嘗試其他新角色，現在『馬強』在我心裡愈來愈模糊，因為不停有新角色注入，或者將來演反派時用『馬強』設定去演，是個很有禮貌的大反派，所以『他』暫時放在我腦裡，將來以不同角色呈現大家眼前。」

▲ 徐榮於《平安谷》裡奸姣的大軍閥。（電視截圖）

徐榮憶當路人甲的日子

徐榮加入電視圈近22年，他憶述當年任職的運輸公司倒閉，加上對拍片有興趣，故此於1998投考TVB藝員訓練班。

他不諱言加入娛圈總帶著期望：「剛入行時期望很高，初入藝訓班時自覺可以做天皇巨星，畢業後發現是另一回事，其實跟臨時演員沒分別，導演叫你做甚麼便做，包括瞓低扮死屍，慢慢由沒有對白到有一集戲，的確可以打穩根基，但我就熬得耐一點。」

正如徐榮所言，起初六年他只是演車伕、小販及流氓等閒角，那段跑龍套日子不易捱，他曾萌生離開念頭：「初入行3年會心灰意冷，因為角色本質沒變，只是演路人甲或死屍，之後演的角色間中有一至兩句對白，心情好過一點。」

眼見同期訓練班出身的林峯及楊怡發展理想，坦率的徐榮直言起初也感不是味兒：「起初會跟人比較，大家都是同期，以為大家成績應該差不多。可是之後明白，大家有不同的步伐及成就，不需要跟人比較。」

▲ 徐榮於98年參加藝員訓練班入行，同期有林峯及楊怡。

用心演好每個角色

其後徐榮靠調整心態，終於撐過去：「可能我的性格倔強，若果這是個戰場的話，我離開就代表輸，如果留下來或有機會反敗為勝，加上未遇到有代表性的角色，會感到不忿氣。儘管演村民、死屍等沒名字角色，我學會要享受去演，當製作人見你投入去演，自然會給予你一些好角色。」

等了7年，徐榮終憑處境劇《同事三分親》裡「裘俊」一角獲人認識，之後參演《畢打自己人》、《天天天晴》及《愛‧回家》三大處境劇，徐榮成為觀眾熟悉的演員。不過雖然演處境劇形象入屋兼收入穩定，不過他也想參演正劇。

他說：「當時心情很矛盾，那幾年工作真的很穩定，但一個角色連續演了幾年，會想有其他角色『玩』下，但很感恩這些處境劇角色幫到現在的我。」

▲ 徐榮憑《同事三分親》裡「裘俊」一角成功入屋。（電視截圖）

看淡虛名重演出質素

近年徐榮演的角色戲份漸重兼可發揮，最近拍攝的劇集《七公主》更升呢成為男主角之一，對此徐榮沒有飄飄然，踏實地說：「入行太多年了，歡欣的衝擊也不大，當然做男主角令我感到開心，但沒有甚麼光宗耀祖的感覺，我只會對角色有團火，對於甚麼位置我看得很平淡。」

他續說：「現在只想演好角色，因為位置上我控制不來，只能掌握如何發揮角色，所以對於控制不到的事情，現在的我看得很輕。」

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▲ 徐榮於演藝路上曾歷迷惘期。

家有賢妻安心工作

對一個男人而言，有位賢內助可以幫助事業發展。徐榮跟太太結婚14年，太太幫忙照顧一對子女及管理家裡財政，令他安心逐演員夢：「除置業等重大決定外，結婚後我不需理會家中瑣碎事，錢銀亦由太太負責管理，她拿本支票簿給我簽便可了。」

談到夫婦相處之道，他覺得信任及包容很重要：「新婚時都會有爭拗，近幾年真的沒嗌交，因為大家的想法頗一致。起初我沒跟從她的想法去做，結果失敗，所以這幾年我選擇信任太太，現在只管演好戲就可以了。」

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在二人初相識時，徐榮仍未打好事業根基，太太依然在旁扶持。「她對我很有信心，相信我一定做出成績來。」為報答太太的扶持，早年置業亦歸太太名下：「她應該擁有這物業，在事業未有成績時，她選擇相信我，證明她『投資』正確，買了一隻潛力股，所以有能力之時應該送給她。」

不過娛圈誘惑大，近日的徐榮又成功修身變型佬，太太可會擔心老公吸引女人埋身？「入行以來一單緋聞也沒有，幸好我已婚生仔，否則人家懷疑我取向。或許我只管演戲不想其他事情，我會投入角色愛上對手，但只限於開工之時，收工就要抽離，就是必須的。」路不怕長，只要行正確的大道，總會有好風光。

場地：The Wave

記者：游艾維

