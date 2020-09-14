【媽媽辛酸】9個月大BB半夜飲奶4次　新手媽日睡不足2小時崩潰︰想把孩子塞回去

▲ 台灣一名新手媽媽分享，9個月大孩子半夜飲奶4次，她日睡不足2小時。

父母照顧初生嬰兒非常勞累，每天重複餵奶、換尿片、哄睡等動作，長期處於睡眠不足的疲憊狀態。台灣一名新手媽媽在社交平台分享，9個月大孩子半夜飲奶4次，她日睡不足2小時，令她崩潰到「好想把孩子塞回去」。

半夜多次起身餵奶身心疲憊

該名新手媽媽近日在facebook群組「爆怨公社」發帖，表示「請容許我抱怨，因為我真的壓抑好久」。她透露孩子已經9個月大了，可是還不能一覺睡至天亮，坦言感到很吃力︰

長期下來的疲勞，真的快要爆炸了。

她指孩子每天半夜至少飲奶4次，即她要多次起身餵奶，而且孩子哭鬧無數次。她寫道︰

平均一晚能睡上兩個小時就可以偷笑了。

所有可以令孩子睡過夜的方法，她全都試過，但還是沒有用。她明白「這是過程，但此刻我真的好想把你塞回去」，並以「身心疲憊」形容自己。

同路人鼓勵提供解決方法

網民對新手媽媽表示同情，不少過來人分享自己的育兒經驗，有人留言「目前寶寶1歲9個月，可以睡過夜但半夜偶爾會哭鬧」、「我家哥哥夜奶到1歲3個月」。很多網民媽媽都鼓勵她，只要咬緊牙關就會捱過去︰

撐過去就好，我8年左右，沒有一天睡飽過！

熬過就是了，小女也是1歲多才睡過夜，加油！

有過來人提出建議，希望幫助新手媽媽，包括嘗試控制喝奶時間，晚上睡覺環境一定要全暗；讓孩子早上累一點，不要睡太久；晚上可以改餵奶粉較有飽足感，多給一點奶量。其中一位網民表示，嬰兒半夜都在哭鬧，可能是腸絞痛或是脹氣，令嬰兒感到不舒服，他建議「吃益生菌試看看」。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳