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【第二輪保就業計劃】百佳惠康已遞申請及回饋顧客建議　創新辦：將盡快公布細節

社會 19:11 2020/09/14

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創新辦指，百佳及惠康超市已遞交第二期「保就業計劃」的申請。（經濟日報資料圖片）

政府的「保就業」計劃第二期由8月31日開始接受申請，至昨晚（13日）截止，共收到184,723份申請，百佳及惠康超市亦有遞交申請。

政策創新與統籌辦事處表示，已經收到兩間連鎖超級市場就「保就業」計劃第二期的網上申請及回饋顧客及惠贈弱勢社群的建議，創新辦正審視有關建議，並會盡早公布細節。

【保就業計劃】計劃第二期收到近18.5萬份申請　當中9成僱主成功申請計劃第一期

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港府早前要求百佳及惠康超市，在領取第二期「保就業計劃」補貼期間（9至11月），需為顧客提供減價，或為弱勢社群提供超市券。百佳於首期「保就業計劃」中，獲1.6億元補貼，承諾受薪僱員為8,215人；惠康超級市場所屬的牛奶有限公司則獲3.99元補貼，承諾受薪僱員為2.1萬人。

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記者：徐紹軒

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