  • 28°C
香港時間 : 2020914日 (一) 20:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

兩款藥劑製品穩定性測試不符規格或影響產品效能需回收

社會 19:16 2020/09/14

分享：

熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

杏輝若蘭仙施10公絲／公克。(資料圖片)

衞生署今日（14日）同意持牌藥物批發商新圖醫藥有限公司採取預防措施，從市面回收杏輝若蘭仙施10公絲／公克（香港註冊編號：HK-48233）及杏輝來縮酵素錠90公絲（香港註冊編號：HK-48153），因相關產品有穩定性問題。

杏輝來縮酵素錠90公絲。(資料圖片)


 
衞生署接獲新圖通知，指該兩款產品正從台灣市場回收，因其有效成份在長期穩定性測試中不符合產品規格。雖然產品並不會對健康構成威脅，但有關問題可能影響產品效能。作為預防措施，新圖會從香港市場回收該兩款產品。

杏輝若蘭仙施10公絲／公克含有克林霉素，是用於治療暗瘡的外用處方藥物。杏輝來縮酵素錠90公絲含有溶菌酶，是用於輔助治療某類炎症情況的非處方藥物。根據新圖的資料，受影響產品曾供應予本地私家醫生及藥房。 　　
 
新圖已設立熱線電話（2546 5699）解答相關查詢；衞生署發言人表示，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收；正在使用上述產品的病人應盡快向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：洪芷晴

醫生 批發 衞生署 治療

最高瀏覽

【隊長失手】「美國隊長」Chris Evans誤傳下體照至IG　急刪前已被網民CAP圖瘋傳
17:12 2020/09/13
【隊長失手】「美國隊長」Chris Evans誤傳下體照至IG　急刪前已被網民CAP圖瘋傳
【對抗濕疹】吃飯搔癢死皮飄落被斥污染餸菜　港大生患濕疹9年讀營養學助同路人脫苦海
10:43 2020/09/11
【對抗濕疹】吃飯搔癢死皮飄落被斥污染餸菜　港大生患濕疹9年讀營養學助同路人脫苦海
【提高專注力】燒賣蛋糕當早餐影響專注力　營養師推介營養早餐上堂不再遊魂
17:53 2020/08/18
【提高專注力】燒賣蛋糕當早餐影響專注力　營養師推介營養早餐上堂不再遊魂