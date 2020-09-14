兩款藥劑製品穩定性測試不符規格或影響產品效能需回收

▲ 杏輝若蘭仙施10公絲／公克。(資料圖片)

衞生署今日（14日）同意持牌藥物批發商新圖醫藥有限公司採取預防措施，從市面回收杏輝若蘭仙施10公絲／公克（香港註冊編號：HK-48233）及杏輝來縮酵素錠90公絲（香港註冊編號：HK-48153），因相關產品有穩定性問題。

▲ 杏輝來縮酵素錠90公絲。(資料圖片)





衞生署接獲新圖通知，指該兩款產品正從台灣市場回收，因其有效成份在長期穩定性測試中不符合產品規格。雖然產品並不會對健康構成威脅，但有關問題可能影響產品效能。作為預防措施，新圖會從香港市場回收該兩款產品。

杏輝若蘭仙施10公絲／公克含有克林霉素，是用於治療暗瘡的外用處方藥物。杏輝來縮酵素錠90公絲含有溶菌酶，是用於輔助治療某類炎症情況的非處方藥物。根據新圖的資料，受影響產品曾供應予本地私家醫生及藥房。



新圖已設立熱線電話（2546 5699）解答相關查詢；衞生署發言人表示，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收；正在使用上述產品的病人應盡快向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

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責任編輯：洪芷晴