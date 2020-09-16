【綠葉夫妻】兒子曾發燒抽筋休克歷生死時速　楊證樺沈可欣︰人生最恐怖15分鐘

▲ TVB綠葉夫妻楊證樺沈可欣對2名兒子沒有很高期望，只求他們身體健康。

緣份天註定，TVB著名綠葉夫婦楊證樺（Man）、沈可欣（阿沈），相識十多年從不過電，因雙方都搬入同區居住，繼而熟落「撻著」，至2015年結婚先後誕下2兒。訪問中他們說得最多是「順其自然、身體健康」，無論工作或育兒，他們都很隨性，惟兒子一次大病，經歷了人生最恐怖的15分鐘車程，令兩人深感孩子健康成長的重要性。

楊證樺與沈可欣同為45歲，阿Man較早入行，曾當舞蹈員的他於1996年參加美國紐約「全球華人新秀歌唱大賽」奪冠，但認為自己返香港參加總決賽必然落敗，且唱歌事業未必長久，故索性直接簽TVB做演員。當年新秀冠軍是何韻詩，確是好強勁的對手。

▲ 楊證樺笑大仔性格好動，但對比自己小時候的頑皮程度只有10分1。（陳國峰攝）

阿沈於2000年演藝學院畢業入行，不久已認識阿Man，但兩人絕少合作，直至近年兩人剛巧搬到附近居住，才漸生情愫低調拍拖，連結婚都不是太多藝員同事知道，還以為他們在拍劇。

享受演戲 夫妻檔演出夠方便

兩人走在一起後，TVB隨即安排他們多作夫妻檔演出，包括《踩過界》聾啞夫婦角色，「我們可以在家對稿，夾熟了，拍攝時會快一點。」兩人覺得一起演出夠方便，不介意一直夫妻檔演下去。

▲ 沈可欣（左三）憑著Rebecca一角彈出。（沈可欣楊證樺fb圖片）

《開心速遞》Rebecca成代表作

綠葉有亮眼表現，都會得到觀眾認同。阿沈在處境劇《開心速遞》飾演「痴女」Rebecca，是她從影以來的代表作，阿沈藉訪問機會多謝大家支持。

沒想過大家睇得咁開心、咁肉緊。現在不少觀眾見到我，都不是叫我沈可欣，是叫我Rebecca，我都好開心，多謝大家支持我這個角色。

更多關於沈可欣演繹Rebecca的心聲，留意下集專訪。

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兒子愛挑戰父母「鬥智鬥力」

綠葉演員的工作量大，兩人經常劇接劇演出，幸家中有工人姐姐幫忙湊仔，加上兩人的檔期不是經常重疊，可以輪流分工照顧2名孩子，沒有忽略4歲大仔楊宏志和1歲半細仔楊宏信的成長。

▲ 楊證樺沈可欣相識多年不過電，到年近40才因緣際遇成為鄰居，逐漸了解對方而走在一起。（陳國峰攝）

阿Man笑言自己小時候是一名超級百厭星，兒子遺傳了性格，如今阿Man要承受返，變身嚴父去教導兒子，三父子經常「鬥智鬥力」，他大嘆新一代孩子都很聰明，愛挑戰父母底線，你叫孩子不要做，孩子偏偏想試。

我小時候好曳，周山跑、爬樓梯，總之最曳的事我都試過。兒子最多爬梳化，企在桌上，好小兒科，程度只有自己當年十分一，主要擔心他們會闖禍、弄傷而已。

▲ 弟弟剛出世時，哥哥一度有呷醋，但經父母教導後兩兄弟相親相愛。（沈可欣楊證樺fb圖片）

兒子1歲多突發燒抽筋

兩夫妻對兒子的健康十分緊張，源於大仔一次生病「發熱性痙攣」，又稱「急驚風」、「小兒急驚風」或「發燒抽筋」。大仔在年幼時較多病痛，並有幾種藥物敏感，常出入醫院，如在健康院打針後發高燒、食藥後敏感全身出紅疹等。

大仔於1歲多時，因普通發燒到診所求醫，屁股塞藥10分鐘後開始敏感，雙眼紅腫，眼睛更出現瘀血，後來更手指腫痛、手掌發紅，阿Man和阿沈才意識到可能是藥物敏感，已立即停藥，並打算翌日再求診。

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豈料當晚高燒持續，不吃藥不能退燒，兩人便馬上送兒子前往公院急症室，在阿Man開車途中，突然聽到阿沈呼喊︰「個仔抽筋暈咗！反白眼！」尚有15分鐘車程，阿Man心急如焚，形容當下像生死時速。

那次是我人生中最恐怖的經歷，我應該將車泊在一旁打999，還是全力向前衝呢？

▲ 楊證樺和沈可欣不介意做綠葉演員，只要安份守己，可以一直演下去就滿足。（陳國峰攝）

阿沈努力拍醒兒子，並致電999，對方教路要聯絡醫院急症室準備迎接，到埗後隨即被安排分流等候。期間兒子在爸爸懷中，又再抽筋休克多一次，兩夫婦向醫生嗌救命。

那一刻真的想過會失去他，當時我們好無助。

▲ 經歷過兒子一次嚴重的發燒抽筋後，兩人都領略到健康可貴。（陳國峰攝）

「發熱性痙攣」家長處理方法

經醫生急救後，向兩人解釋兒子患上「發熱性痙攣」，約有5%嬰幼兒中招，當中通常在6個月至5歲間發生。病發時，孩子會突然全身伸直或抽搐、臉部肌肉抽動、眼球上翻和失去知覺，通常只會抽筋一次，但他卻抽筋2次好罕見。

醫生教導處理方法，當孩子抽筋時，只需找一個空礦地方，將他身體打側由他抽筋，抽完就叫醒他，之後將他送院。只要處理得宜，孩子大多安然無恙。

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記者︰林綺玲

服裝︰Fila

場地︰Chef’s Stage Kitchen