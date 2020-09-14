【港產口罩】BFE、PFE超98%　本港製造Level 2 Miffy成人口罩將推出市面

▲ 東興大藥房今日（14日）就在facebook宣布，即將開售3款不同顏色的miffy成人口罩。

新冠肺炎疫情下，口罩已成為市民出入的必須品。不過，如果略嫌每天戴淨色口罩太單調，位於筲箕灣的東興大藥房今日（14日）就在facebook宣布，即將開售3款不同顏色的miffy成人口罩，ASTM更達到Level 2的水平。

據東興大藥房介紹，這3款miffy成人口罩分別有紫色、粉紅色及白色款，三者除顏色及口罩邊的花紋不同外，規格均一樣，每盒共有30個口罩，每盒售價為$138，並強調屬香港製造。

miffy口罩規格：

BFE超98%

PFE超98%

ASTM F2100-19 Level 2

尺寸：175mm x 95mm

點撃大圖觀看３款miffy成人口罩款式：

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責任編輯:羅嘉欣