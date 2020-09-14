【全民檢測】計劃結束逾178萬人接受採樣　暫找出32個染疫者

▲ 全民自願檢測計劃今日（14日）結束。（陳靜儀攝）

為期14日的全民自願檢測計劃今日（14日）結束，港府表示，共有約178.3萬人接受採樣，當中171.9萬樣本已完成化驗。衞生防護中心今日指，計劃下暫時找到32名確診新冠肺炎的患者，即計劃下的陽性比率為約0.00179%。

政府表示，自8月29日網上預約開始以來，累計有約137.6萬名市民成功經網上預約檢測。計劃至今共接獲301宗懷疑「被登記」個案，經了解後，其中161宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，已轉交警方處理。

政府發言人稱，計劃得以成功和順利進行，有賴中央政府的全力支持，迅速組成核酸檢測支援隊伍，短時間內大幅提升香港的檢測能力，當中570多位支援隊成員，日以繼夜在臨時氣膜實驗室工作，不畏勞苦，成功完成任務，實在值得我們敬佩。



政府亦感謝負責進行採樣的6,000多名醫護人員和學員，以及負責支援工作的4,000多名現職和退休公務員，他們發揮了高度的專業能力，盡心盡力工作，為市民提供高質素和有效率的服務。



​發言人說，雖然計劃已告一段落，但政府會繼續擴大特定組群或高危群組的檢測，亦會反覆進行這方面的檢驗，絕對不會放鬆防控疫情的工作。他說：

雖然現時的疫情有所紓緩，但社區中仍然存在隱形傳播者，市民應該繼續提高警惕，遵照政府的防疫指示，讓大家逐步回復正常的生活和經濟活動。

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負責統籌計劃的公務員事務局局長聶德權晚上與食物及衞生局局長陳肇始到沙田源禾路體育館檢測中心視察。聶德權在Facebook專頁帖文，再次答謝參與計劃的台前幕後人員﹑負責採樣的醫護和學員、提供行政支援的現任及退休公務員同事，以及由內地來港的核酸檢測支援隊成員，提升了檢測能力，而市民的支持是團隊最大的後盾和鼓勵。

他提及，有一些檢測中心晚上8點過後仍有市民在排隊，其中在沙田源禾路體育館檢測中心，一名媽媽趕在最後，帶著7歲的兒子前往採樣，並解釋因孩子堅持要來；又說政府會總結經驗和成果，規劃好下一步的抗疫工作。

聶德權今日在電台節目中亦指，今次進行大規模檢測計劃，可以在不同層面中找出確診者，不過形容並未「斷尾」。他說，計劃完結後會擴大高危和特定群組組別的檢測工作，並定時檢測，以及早識別相關群患者。

陳肇始今日則發表網誌，形容計劃順利舉行，向中央政府支援及醫療界參與致謝；又言近日確診個案中仍然有不少源頭不明，顯示社區中隱性傳播仍然存在，強調要切斷病毒傳播鏈，必定要通過病毒檢測，找出隱性患者。

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記者：陳曉瑩