【體質大不同】痰濕體質人士身形偏肥胖　浸大中醫稱久坐不動可致痰濕

▲ 痰濕體質的主要表現為身形偏肥胖，肚腩大而肌肉鬆軟。（資料圖片）

痰濕體質的人多數是因為人體臟腑功能失調，尤其是中醫概念的肺、脾、腎功能失調，引起氣血還有身體裡面的水份代謝皆失調，造成本該在身體裡面循環的水份停滯下來並聚集在一起，變成濕形成痰，最終變成痰濕體質。

痰濕體質人士易出汗

痰濕體質的主要表現為身形偏肥胖，肚腩大而肌肉鬆軟，四肢浮腫，性格較為溫和，很少感覺口渴，不太想喝水，胃口也不是很好，喜歡吃辣、肥膩、較甜、煎炸、香口、較為刺激的食物，有一部份的痰濕體質人士有喝酒的習慣。

痰濕體質人士動不動就出汗，汗比較黏，面部皮膚油脂分泌比較多，面上T字部位（額頭眉上和鼻樑上）更為明顯，常感到胸悶胸翳，多痰，容易困倦，覺得自己身體很沉重，活動起來不輕盈不爽快不靈活，大便次數多，稀軟不成形，偶爾會有排便不清的感覺。

內生痰濕主要與肺、脾、腎有關

至於造成痰濕體質的原因，首先要了解人體內的濕氣根據來源可以分為2種︰外來的，以及內生的，即自己身體產生。

外來的濕氣比較容易理解，如果你居住在華南地區甚至居住在海邊，那麼一方面你可以欣賞美麗的海景，另一方面你要忍受適應潮濕的環境了。還有些人因為住在地下室或密室，通風不夠好，濕氣聚集後不容易散出去，在這些地方居住久了，也容易受到環境中的濕氣影響，外來的濕氣就容易侵入體內，在人體內進一步集結，凝聚成痰，形成痰濕體質。

內生的痰濕主要是因為肺、脾、腎3個臟器對於體內水分的運輸、代謝的失職所造成的，原因主要見於：

飲食不節制:經常暴飲暴食、吃太多肥膩的食物、飲酒過多，都會傷害脾胃，影響脾對於水濕的代謝、排出，而導致痰濕在體內堆積。

年老體衰:年紀大了，脾胃變得虛弱，消化能力減弱，脾對於水濕的代謝、排出能力下降，導致痰濕聚集。

久坐不動:現在很多人上班在辦公室一坐就是一天，還有就是玩手機、打電腦的，也是久坐不動，動得少就會使氣血運行不暢，從而導致脾胃的消化、吸收、運輸功能受到影響，水濕因而停滯而致痰濕內生。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣