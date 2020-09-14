【復課】周三起學校最多1/6學生可率先回校上課半天　有中小學分別安排中六、小六生補課

▲ 部分學校將於本周三（16日）起安排少部分學生率先回校上課，以全校學生人數六分之一為上限。（資料圖片）

全港中小學及幼稚園下周三（23日）起分階段恢復面授課程，學校亦可於本周三（16日）起安排最多六分之一學生率先回校，進行不多於半天學習活動，有中小學將分別安排中六、小六生回校上半日課，稍後亦會安排中一生回校考分班試，亦有家長憂慮疫情而不讓子女返校。

位於黃大仙的樂善堂余近卿中學，校長劉振鴻向TOPick表示，周三起一連兩日及下周一（21日），均會安排個別中六生分時段返校，按各科情況需要拔尖補底或進行輔導，全級100名學生估計有8至9成學生回校，下午回家上網課。

該校周五（18日）亦會安排中一生回校進行基礎能力考核作為分班試，劉校長指，早前已個別通知全級中一生，容許有困難的學生選擇不返校，學校會改按其過往成績編班，「有個別家長因擔心疫情，已表達不返校」，故相信不會用盡六分之一人數上限，學校亦會跟隨文憑試保持1.8米距離的規格，安排學生分批在禮堂及課室考試。

另外，有多間中小學及幼稚園均表示待下周三才復課，暫時仍維持網上教學，其中位於荃灣的萌兒幼稚園校長張如卉說，正忙於籌備復課，已搜購足夠幼童及教師口罩，本月29日全校復課時，將會安排學生分時段上學及放學，最年幼的幼兒班（K1）僅回校上約1小時的適應班；她亦透露該校有2、3名K1新生早前由全日班轉半日班，如往後持續半日上課，不少全日班家長亦考慮轉半日班，籲當局為全日班提供支援措施。

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記者：馮琪雅