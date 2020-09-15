英國疫情升溫　有港生家長暫緩子女赴英升學

▲ 有港生家長反映，其兒子升讀的中學安排學生分班級上課、進食及進行其他活動，形容安排不俗。（法新社）

英國疫情反彈，新冠肺炎病例急增，英國升學顧問英識教育創辦人陳思銘表示，其機構負責安排近900名不同年齡、升學幼稚園以至大專的學生負笈英國升學，除小部分家長擔心當地疫情，暫緩子女升學計劃半年至一年，主要涉及5至7歲的年幼學生，目前約95%學生已抵達英國開學。

部分家長早前特意陪同子女到英國預備開學，視察過關、學校及居住環境等。陳思銘指，當地私立學校協會早前已發指引，要求學校安排學生按「班級接觸圈」（class bubble）上課，有家長指，「無論進食、玩、上課，都限制於指定bubble」，萬一有人確診亦可控制感染，在疫情下仍能維持面授教學，形容安排不俗。

陳思銘說，部分就讀私校的學生及家長均反映對當地防疫措施有信心，他認為受制於班級接觸圈是「無辦法中的辦法」，「會失去傳統大班生活，但學生經歷停課多月、在家網上學習承受巨大壓力，即使有機會出現新一波疫情，現在起碼有最基本的社交生活。」

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記者：馮琪雅