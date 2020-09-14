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【全民檢測】中聯辦看望並肯定內地檢測支援隊貢獻　仇鴻：有成員為檢測推遲婚禮

政治 22:50 2020/09/14

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仇鴻看望內地核酸檢測支援隊。（中聯辦圖片）

為期14日「普及社區檢測計畫」今日結束。中聯辦副主任仇鴻早上代表中聯辦，到內地核酸檢測支援隊住地探訪，同時肯定支援隊為香港切斷隱形病毒傳播鏈，打贏疫情防控戰做出了重要貢獻。

仇鴻表示，香港第三波新冠肺炎疫情暴發以來，市民的身體健康和生命安全面臨嚴重威脅。內地核酸檢測支援隊不計個人風險得失，主動協助香港抗疫，有的隊員甚至為此推遲了婚禮，表示「婚期可以延期，抗疫不能延遲」，認為這句真心話語，印證了內地人民與香港同胞血濃於水的深情厚誼。

仇鴻又指，支援隊保持每天24小時高效運轉，展現出專業技術，在每班長達8到12個小時的工作中堅持不吃不喝，有人還主動要求調換到最艱苦的崗位，指要為支援隊堅強和努力點贊。

仇鴻又相信，香港將深深銘記支援隊這份雪中送炭的真情，並相信在中央領導和內地支援下，香港社會各界只要共同努力，一定能夠早日戰勝疫情，走出困境，恢復香港的繁榮穩定。

經民聯慰問國家核酸檢測支援隊表謝意。（經民聯提供圖片）

此外，民建聯及經民聯今日都分別到中山紀念公園體育館的「臨時氣膜火眼實驗室」，向內地檢測支援隊致謝。經民聯多名領導，包括主席盧偉國，副主席林健鋒、梁美芬等於「火眼實驗室」支援隊向送上鮮花、繪畫和書法作品等，向支援隊人員予以慰問。

梁美芬指，本港一日的檢測量，可和國外一年的檢測量媲美，認為這成績有賴「國家隊」兩星期的奮鬥，希望盡快找出社區內的隱形傳播者，讓本港重振經濟。

【新冠肺炎】民建聯冀中秋前落實「港康碼」

民建聯就希望，港府可在中秋節前，落實推行香港「健康碼」。

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責任編輯：李淇


 

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