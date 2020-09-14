【行山奇景】行山驚見大量豪宅劈價放盤廣告　葉太︰反映富豪對港死心

▲ 葉劉淑儀稱在寶雲道見到大量樓盤廣告。（葉劉淑儀Facebook圖片）

平時市民大多在街上見到樓盤廣告，不過新民黨主席葉劉淑儀就謂，自己在半山寶雲道行山時，沿途看到大量銀主盤廣告（編者按：應是樓盤廣告），且都是豪宅盤，更表明放售單位是「割價」、「急售」。葉太認為，此現象反映不少身家豐厚的人，對香港缺乏信心或徹底死心。

葉太今日在社交網站發貼，提及自己昨日在寶雲道行山時，發現一道「新奇景」——幾乎所有燈柱、欄桿及涼亭，均貼滿大量銀主盤廣告，葉太認為，地產經紀明顯知道周末，會有住在鄰近的行山人士，希望藉此宣傳招徠生意。

葉太稱，留意到今天其中一則「蝕讓放售」的地產新聞。就是於2015年以5.42億元一手售出的山頂白加道28號洋房，最新叫價已減至5.5億元，較兩年前高峰期叫價少2.8億元，市場有傳，即使以此叫價售出，業主仍有可能蝕逾2,000萬元手續費。

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她又認為，近期市場放售豪宅盤出奇地多，明顯是不少富豪或是有一定資產的人士選擇離場。她將部分原因，歸咎於去年反修例運動及持續至今的疫情，導致市道急速轉壞，部分放盤人因投資失利或生意轉差，周轉不靈，急於賣樓套現還債，不惜蝕讓離場。另一個更重要的原因，則是他們極可能對香港徹底失去信心，看淡前景決定離場。

葉太指，上述現象反映香港已出現令人憂心的社會現象，就是有不少身家豐厚及具備一定條件的人，由於生意或投資失利、對香港缺乏信心甚至徹底死心，於是選擇變賣資產離場，對香港明顯響起「信心危機」的警號。她表示，現今香港社會絕不是「一次性派錢」或是短期惠民措施，便可解決問題。 更重要的是，港府要想方法並有實際行動，令香港市民及來自世界各地的人士，對香港重拾信心及希望。

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