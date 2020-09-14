  • 27°C
香港時間 : 2020915日 (二) 11:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【行山奇景】行山驚見大量豪宅劈價放盤廣告　葉太︰反映富豪對港死心

政治 22:53 2020/09/14

分享：

熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

葉劉淑儀稱在寶雲道見到大量樓盤廣告。（葉劉淑儀Facebook圖片）

平時市民大多在街上見到樓盤廣告，不過新民黨主席葉劉淑儀就謂，自己在半山寶雲道行山時，沿途看到大量銀主盤廣告（編者按：應是樓盤廣告），且都是豪宅盤，更表明放售單位是「割價」、「急售」。葉太認為，此現象反映不少身家豐厚的人，對香港缺乏信心或徹底死心。

葉太今日在社交網站發貼，提及自己昨日在寶雲道行山時，發現一道「新奇景」——幾乎所有燈柱、欄桿及涼亭，均貼滿大量銀主盤廣告，葉太認為，地產經紀明顯知道周末，會有住在鄰近的行山人士，希望藉此宣傳招徠生意。

葉太稱，留意到今天其中一則「蝕讓放售」的地產新聞。就是於2015年以5.42億元一手售出的山頂白加道28號洋房，最新叫價已減至5.5億元，較兩年前高峰期叫價少2.8億元，市場有傳，即使以此叫價售出，業主仍有可能蝕逾2,000萬元手續費。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

她又認為，近期市場放售豪宅盤出奇地多，明顯是不少富豪或是有一定資產的人士選擇離場。她將部分原因，歸咎於去年反修例運動及持續至今的疫情，導致市道急速轉壞，部分放盤人因投資失利或生意轉差，周轉不靈，急於賣樓套現還債，不惜蝕讓離場。另一個更重要的原因，則是他們極可能對香港徹底失去信心，看淡前景決定離場。 

葉太指，上述現象反映香港已出現令人憂心的社會現象，就是有不少身家豐厚及具備一定條件的人，由於生意或投資失利、對香港缺乏信心甚至徹底死心，於是選擇變賣資產離場，對香港明顯響起「信心危機」的警號。她表示，現今香港社會絕不是「一次性派錢」或是短期惠民措施，便可解決問題。 更重要的是，港府要想方法並有實際行動，令香港市民及來自世界各地的人士，對香港重拾信心及希望。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

撰文 : 傅流螢

相關文章

【打工仔悲歌】樓價高工時長人工追不上通脹　港男嘆上車難︰唔通40歲仲同父母住公屋
11:22 2020/09/06
【打工仔悲歌】樓價高工時長人工追不上通脹　港男嘆上車難︰唔通40歲仲同父母住公屋
【我要做業主】公屋仔28歲上車全太太精打細算　楊潮凱：要過好生活全靠好老婆
10:12 2020/09/07
【我要做業主】公屋仔28歲上車全太太精打細算　楊潮凱：要過好生活全靠好老婆
新民黨 葉劉淑儀

最高瀏覽

【明星扮靚】 張寶兒海邊解放高衩泳衣　Bowie靠三招塑身修出線條美【多圖】
12:52 2020/09/14
【明星扮靚】 張寶兒海邊解放高衩泳衣　Bowie靠三招塑身修出線條美【多圖】
【豪華生日】周揚青回復單身後首個生日　富爸爸豪送豪宅連私人影院做大禮
10:40 2020/09/14
【豪華生日】周揚青回復單身後首個生日　富爸爸豪送豪宅連私人影院做大禮
【綠帽驚魂】老婆離家打麻雀人間蒸發　痴心夫苦尋3年上網睇「抖音」驚揭失蹤真相
18:40 2020/09/14
【綠帽驚魂】老婆離家打麻雀人間蒸發　痴心夫苦尋3年上網睇「抖音」驚揭失蹤真相