【小一入學】聖保羅男女中學附小申請及面試貼士一文看清　首輪網上面試須於1小時完成拍片任務

▲ 聖保羅男女中學附屬小學。（資料圖片）

直資傳統名校聖保羅男女中學附屬小學2021/22學年小一入學今日（14日）至周五（18日）接受網上申請，惟該校上周在網上直播的小一入學申請簡介會，不設家長及傳媒答問環節，校方今在網上貼上長達3頁紙關於申請及評核的20問，透露首輪網上面試，會要求申請學生在限時約1小時內完成「指定任務」，家長除負責拍攝及上傳影片外，不需參與申請人的作答。

聖保羅男女中學附屬小學下學年設150個小一學額，跟本學年相同。校方上周舉行的網上直播吸引近3,000人觀看，校方今亦回覆TOPick表示，以往平均每年約有2,000名家長到校參加實體簡介會，校方指網上觀看難與實體簡介會人數作比較。

聖保羅男女附小網上小一入學簡介會吸引近3,000人觀看 首輪面試改網上舉行

聖保羅男女中學附屬小學2021/22學年小一入學申請重要日期

9月14日上午9時至18日（周五）下午4時，只接受網上報名

首輪甄選：10月中旬以網上評核方式進行；所有申請人均獲網上評核機會；約300人可獲挑選進入次輪面試

次輪甄選：11月中旬至12月期間以面見形式進行（有關安排將因應疫情的變化作出調整）

申請結果公布日期：暫定於2021年1月下旬以電郵通知所有申請人之家長/監護人

聖保羅男女中學附屬小學2021/22學年小一入學申請常見問題：

申請/取錄：

Q1. 申請人年齡會否影響取錄結果？

學校根據教育局的指引取錄適齡入讀 2021 年度小一的學生。每位申請人都需要通過公平、公正的甄選程序，我們會按學生的表現取錄，無論是「大仔大女」或是「細仔細女」，一樣可以表現出眾，一樣有被取錄的機會。

Q2. 申請人的宗教信仰是否要與學校相同？

本校是由聖公會創立的學校，基督教教育及重視品德是我們的辦學方針，但小朋友不會因其宗教信仰或宗派而獲得「加／減分」，亦不會影響其取錄機會。小朋友加入聖保羅大家庭的 12 年都會有機會接觸及參與基督教活動。

Q3. 申請人的居住地區會否影響取錄結果？學校會否提供保母車服務？

我們公開招生，校網不限；居住地區或所屬校網並非取錄因素。學校與家教會透過投標方式由承辦商提供保母車服務，路線遍及港島、九龍及新界。承辦商亦會照顧學生課外活動放學的接載。

Q4. 申請人在入學前是否需要參加不同的課外活動或興趣班?

申請人在入學前是否參加課外活動或興趣班，不會影響被取錄的機會。小朋友入讀本校後，學校會透過不同的課程及課外活動發掘其潛能，加以培育。

Q5. 學校希望取錄哪一類型的小朋友?

聖保羅著重培養孩子的良好的品德及發掘每一個學生的潛能，我們尊重小朋友的不同的性格，無論是多言好動或是慢熱被動，都會有自己的潛能。最重要是小朋友能夠表現真我，具溝通能力和良好的待人接物態度。

Q6 交申請表時如不提交其他參考資料，會否影響取錄機會？

除了必須繳交的文件外，其他參考資料(例如比賽獎項、興趣班證書等)並非必要，亦不會影響其取錄機會；如欲提供，不可超過兩頁(A4 紙)。

Q7. 是否只接受網上報名，不接受親身報名？

本年度開始只接受網上報名，不接受親身遞交申請表格。

Q8 學校學費一年多少？有沒有助學金？

學校本年學費全年 63,000 港元，為確保具潛質的學生不會因為家庭經濟因素而失去入讀本校的機會，設有寬鬆的學費減免計畫，名額不設上限，詳情請瀏覽學校網頁

Q9 甚麼是幼稚園提名助學計劃？

幼稚園提名助學計劃是每所幼稚園校長可提名最多兩名品學兼優的學生申請。獲提名學生須經甄選及通過審核，符合本校學費減免計劃全數學費減免者，方可獲正式取錄。成功申請的學生除了可獲全數學費減免外，更可獲助學金。本校預留小一學位約 5%供幼稚園提名助學計劃申請。詳情請瀏覽學校網頁

評核：

Q10. 首輪面見用甚麼方式進行？

本校以「網上評核的方式」進行首輪面見。申請人家長會在 10 月上旬收到一個戶口連結及密碼，以登入本校的網上系統。申請人家長只需於指定日期及時間內登入系統，讓申請人完成指定的任務，期間家長用簡單器材(例如: 手機或平板電腦)為申請人拍攝影片作記錄，並將影片上傳本校的系統中即可。

Q11. 上傳影片的格式及拍攝背景要求？

由於影片是用作記錄學生的實際表現，家長只需使用一般的解像度(如: 720p)的手機或平板電腦作拍攝，切勿作出剪接及加入影像特效等。拍攝時沒有場地及背景要求，但必須確保申請人樣貌及聲音清晰。

Q12. 面試時間有多長？

每位申請人在首輪面見中(連登入、拍攝及上傳影片等)，必須於限時內完成(約一小時)。

Q13. 家長是否需要與孩子一同面見？

首輪面見時，家長可陪伴在側，除了負責拍攝及上傳影片外，不需要參與申請人的作答。在情況許可下，第二輪面見，家長需要與小朋友一同到校。

Q14. 評核內容及重點是甚麼？

所有申請人均會獲邀參與第一次網上評核，內容以日常生活及經驗為主，從而觀察申請人的表達及思維能力等。獲參加第二次甄選的申請人，在情況許可下，將會由校長、副校長和主任分別面見，校長同時也會面見家長，了解家長教育子女的理念，家校如何合作培育孩子。

Q15. 評分機制是怎樣？

兩輪評核分數獨立計算，第一輪 30 分，第二輪 60 分，取錄取決於第二輪評核表現。

Q16. 申請人面見時需要用甚麼語言作答？

我們是會以廣東話進行評核，小朋友可以用母語來表達，無論採用哪種語言，都不會影響申請人的評核分數。本校以中文為教學語言，小朋友入學的時候必須懂得看中文字和會說廣東話。

Q17. 孿生子女的評核表現是否獨立計算?

孿生子女的入讀機會均等，兩輪評核的表現均獨立評分。

Q18. 申請人家長如何得知網上評核的安排詳情？

學校將於10月上旬透過申請人家長電郵通知考核日期、時間及模式；而評核前一星期將會為每一個申請人的家長進行系統測試，以確保評核當日在系統操作上能順利進行。

Q19. 申請人家長在首輪評核前有甚麼需要準備？

申請人家長無需為評核準備任何物資或影片，但必須根據電郵指引參與評核前的系統測試。

Q20. 申請人家長可否要求更改網上評核的時間？

所有申請人將獲編排於指定的日期和時段參與評核，家長必須依照電郵詳情，安排申請人準時登入網站。預先編定的評核時間恕不能更改。

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記者：馮琪雅