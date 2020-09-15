【戰勝癌魔】陳惠敏承認患肺癌稱已痊癒　與攜手行半世紀老伴入紙結婚

▲ 陳惠敏承認患上肺癌初期，怒斥不法之徒借其名呃錢。

現年75歲的武打演員陳惠敏於最近爆出婚訊，與相戀50年、為他誕下三名子女的女伴吳國英註冊結婚，隨即爆出他患病之說。當時惠敏哥有承認患病，到昨晚（9月14日）終於向媒體承認患上肺癌初期，並表示已戰勝癌魔。

陳惠敏公開身體抱恙是因為有人借其患病之名到處借錢，希望大眾小心避免受不法之徒所騙。

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▲ 八月底女兒放出惠敏哥的近照。（instagram圖片）

大眾最近才知與陳惠敏相伴半世紀、為他誕下三名子女的吳國英未正式註冊結婚，到近日才入紙註冊。同時他向媒體承認身體抱恙患有肺癌，不過只是初期，而且接受治療後已經戰勝癌魔，身體正在恢復。

其女兒陳鳳儀（Didi陳映諭）於8月底曾經在社交網站分享與父母的合照，並透露父親正在康復中。

近日，陳惠敏借女兒的社交網站發出聲明，表示在其患病期間，有一名台灣籍的游姓男子，借惠敏哥患病之名四出向友人借錢，於是希望對外澄清並無此事，聲明如下：

對於近月有關於本人 ​陳惠敏與台灣藉男子- 游X杰 (簡稱“游先生”)，本人發現上述男子向各方好友，所聲稱或陳述的多項事件，有不少失實之處，現發此聲明以正視聽，藉此糾正江湖中的不實傳聞: 1.​本人與游先生在2015年經朋友介紹於飯局認識，彼此之間，並沒有任何生意來往或合作夥伴，大家只是普通朋友關係，僅此而已。 2.本人一直以來，理財有道，財政狀況十分穩健及充裕，​對於有心人，藉著本人的名譽，借詞合作或集資投資，本人嚴正聲明絕無此事，亦永遠不需或不會，委託任何第三者代表本人去處理任何金錢事宜，提醒各位好友，審慎思考慎防老千。 3. ​本人雖然未能稱得上，社會賢達上流富豪，但本人在香港娛樂圈及社區團體中，一直堅守個人宗旨及做人格言：樂於助人，鋤強扶弱及忠肝義膽，絕不希望因為某些鼠輩小子，毀了本人多年來，建立的良好聲譽。 4.​最後，藉此機會感謝各位親朋戚友，於本人早前抱恙期間，收到本地及海外的不同人士的祝福及問好，目前本人健康良好及生活如常，再次感激大家關心，一切在心中。 對於日後游先生的任何華洋轇轕，與本人無關，祝願游先生展拳腳，重拾正途，請各界不要再對本人，作出不必要的錯誤傳聞或揣測。 ​陳惠敏先生上

2020年9月11日親筆

惠敏哥接受傳媒訪問時，指該名游姓先生向他身邊的人每人借取約數萬元，知道部份朋友被騙後有報警處理，而他亦曾致電對方，不過卻一直找不到人，所以發出聲明希望大家小心此人。

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▲ 惠敏哥多年來容貌沒有太大差距。（Facebook圖片）

陳惠敏曾透露年輕時為了及中投身社會，於是在身份證明文件上報大歲數兩年，所以外間一直佞為他今年77歲，實質現為75歲。

年輕時曾經是「古惑仔」的他，17歲決定投考懲教，後來因常被誤會是獄中青年犯於是轉職警察，建立人脈後又投身「江湖」，其人生可謂非常傳奇。

過後受到圈內導演邀請，惠敏哥覺得好玩於是決定投身電影圈，多年來接演過上百部電影比如《古惑仔3之隻手遮天》等，大多都是演黑幫大佬、義氣大哥等。

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