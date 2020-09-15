【食用安全】港媽淘寶$9.9買菇自己種　食安中心：烹煮無法去除菇類毒素亂食可致命

▲ 港媽淘寶$9.9買菇自己種。

菇菌不能亂食！有港媽日前在淘寶購買了2盒聲稱是「食用菌」的「蘑菇種植盒子」自己種植，並讓兒子觀察菇菌生長過程，引起網民熱議。一方面有網民指，這些菇菌可以進食，另一方面亦有網民提醒種菇食很危險，會食物中毒。

港媽於Facebook群組《淘寶開心share》發文，指見到其他人種菇種得很開心，於是自己又花了9.9人民幣「買來玩下」。結果菇菌長得很快，「一晚已經大左好多」。

帖文一出，不少網民都討論這些菇到底可否食用。有網民稱自己都有種這些菇，而且小朋友見到很高興，「收成又食得」，又有人指自己「種過，味道有點苦」、「無菇味但好爽口」、「我都吽過菇，好滑好味！」等等。

但另一方面，很多網民都質疑這些不明菇菌的安全，「真係食得？」、「灰色蘑菇到底食唔食得？」亦有網民建議不要進食，「隨時中毒都唔知」。該港媽也回應指沒有進食，只打算玩玩。

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食安中心：烹煮無法去除菇類毒素

本港食物安全中心曾指出，很多野生菇類可含多種對健康有害的化學物，誤食可能會對器官造成永久性傷害，甚至死亡。

食用受到污染或腐爛的食用菇同樣會引致中毒。誤食有毒或不安全的野菇後果可以非常嚴重，甚至致命。

可食、不可食和有毒的野生菇類外形十分相似，難以分辨種類，沒有簡單的方法鑒別。坊間所指觀察菇類的顏色，或用銀器測試等都是沒有根據的說法，絕對不能當作判斷菇類毒性的標準。而且很多菇類毒素都是耐熱的，烹煮或裝罐都不能去除毒性。

因此，食安中心建議市民不應自行採食野生菇類。

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責任編輯：羅嘉欣