【全民檢測】林鄭月娥下午交代普及社區檢測計劃經費　及下階段的社交距離措施

▲ 全民自願檢測計劃昨日（14日）結束，政府下午公計劃的經費詳情。（陳靜儀攝）

為期14日的全民自願檢測計劃昨日（14日）結束，港府表示，共有約178.3萬人接受採樣，當中171.9萬樣本已完成化驗。衞生防護中心今日指，計劃下暫時找到32名確診新冠肺炎的患者，即計劃下的陽性比率為約0.00179%。

行政長官林鄭月娥今早（15日）出席行政會議前表示，為期14天的普及社區檢測計劃結束，她表示每一位參與檢測的市民都是為抗疫出一分力，感謝逾6000名醫護及逾4000名公務員及退休公務員，作出支援工作，令流程順暢。

又表示高興聽到市民表示採樣過程中，並不如有人早前嚇他們指會很痛，亦也感謝社會各界作出出呼籲。

林鄭月娥強調感謝中央政府的支援，由中央高度支持才可以完成今次的普及社區檢測計劃，她指出明白社會人士也關心計劃的成效，經費下午召開記者招待會，向大家交代，同時公布下一階段的社交距離措施及防疫抗疫基金的詳情。

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記者：伍瑋瑋