【消委會】有顧客半裸下遭疲勞轟炸式推銷豐胸療程　醫學會稱部分療程欠醫學證明

▲ 有顧客半裸下遭疲勞轟炸式推銷豐胸療程。

近年潮流風吹至豐胸、美胸，提供有關服務的美容院越開越多，廣告宣傳亦推陳而出，商人瞄準一眾女士們愛美的心態，消費者掏了腰包後，卻發現結局是一場惡夢。消委會曾收到不少對有關服務的投訴，亦引述醫學專家意見，指消費者應明白療程本身的理據及成效，清楚相關程序的風險，如有疑問或懷疑有乳房問題，應先找有認可資格的醫生作詳細檢查及諮詢。

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顧客半裸下遭多名職員疲勞轟炸式推銷

張小姐預約了B公司的免費豐胸療程體驗，登記後隨女職員進入房間，赤裸上身先讓對方進行胸部分析，美容師遂開始按摩。不久後另一位女職員突然入房視察按摩情況，對方不斷指著張小姐的胸部，說她這般年輕胸部下垂的情況不應如此嚴重。女職員遂建議張小姐購買豐胸療程改善問題($18,000)，表示差不多每位客人試做後都會購買，張小姐此時表明是大學生，因沒有經濟能力而禮貌婉拒，惜對方不肯罷休。隨後再多一名女經理入房游說，更以強硬的口吻質問：「點啊？仲要考慮？」，更稱可安排購買半個療程（$9,000），做24個月免息分期，每月三百多元一 般大學生都付擔得起。

張小姐表示處身狹小房間，赤裸上身遭多名職員評頭品足，轟炸式游說大半小時，最終抵受不住壓力交出信用卡，不得不以付款來結束療程。張小姐向本會投訴B公司使用高壓銷售手法，經過調停後B公司同意全數退款，個案才得以解決。

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部分療程聲稱欠醫學證明 不當使用儀器有風險

對於有美容公司聲稱可以利用「遠紅外線」檢查胸部及身體內在健康狀況，香港醫學會代表整形外科專科醫生蔡永基表示無論在解剖學或生理學上，均沒有證據證明胸部的狀況和身體其他器官有直接關係。醫學上雖曾利用紅外線儀器進行乳癌檢測，但因其準確性及敏感度不高，已被乳房X光造影及超聲波所取代。部分美容公司聲稱如胸部淋巴淤塞或乳腺不通，會令毒素積聚或阻礙吸收營養，蔡醫生表示在一般情況下，淋巴管不會無故阻塞，通常是因為先天性淋巴組織異常，或因手術、電療或創傷引致淋巴受損，才會導致阻塞。

對於部分美容公司聲稱可利用不同原理操作的儀器疏通淋巴或乳腺，例如「微電流」、「射頻」或「遠紅外線」，現時還沒足夠的醫學證據證明有所述聲稱效果。值得注意的是在使用這類儀器時，通常會產生一定程度的熱力，若使用不當，可能有燒傷或燙傷皮膚的風險。

另外，一些外用儀器利用抽真空的原理增加胸部血液及淋巴液流動，當連續使用一段時間可令胸部短暫增大，但效果並不持久，如長期使用則可能會令胸部皮膚鬆弛、損傷及色素沉澱。至於有美容公司聲稱可用儀器令脂肪細胞膨脹，從而令胸形脹滿，蔡醫生表示除了增加體重可以令身體的脂肪增加外，暫時還沒有方法可以有效地控制局部脂肪細胞膨脹。目前亦沒有足夠醫學證據證明LED儀器可以有效刺激膠原增生。

醫學理據亦證明，部分口服健康食品或草藥可能含有類似女性荷爾蒙的成份，長期服用可能會增加患乳癌或引致不育的機會。消費者在參加豐胸療程前，應明白療程本身的理據及成效，清楚相關程序的風險，如有疑問或懷疑有乳房問題，應先找有認可資格的醫生作詳細檢查及諮詢。

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記者：郭家穎