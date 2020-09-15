林鄭月娥：12港人候查期間潛逃正被通緝　顯然逃避香港法律責任

▲ 林鄭月娥今早行會前見記者。（林宇翔攝）

12名港人上月底潛逃被內地海警截獲，涉嫌偷越國(邊)境犯罪，被扣押於深圳鹽田區看守所。行政長官林鄭月娥今早出席行會前指，需認清有事件本質，12人均正被警方通緝候查或候審，當中一人涉國安法，形容是離港出走原因似乎是逃避法律責任，又批評有人指民主人士遭鎮壓是轉移視線。

行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前見傳媒，被問及有關12名港人遭內地拘留事宜，強調有需要認清事件本質，涉及12位港人涉嫌非法入境內地，違偷越國(邊)境犯罪，而遭內地執法部門拘留，顯而易見屬內地司法區管轄範圍，形容由內地機關依內地法例處理屬恰當做法，亦不應有其他做法。

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她又稱，如作客觀深究12名港人不合法途徑離港，當中只有一人違國安法，同時涉無牌管有彈藥，現正保釋候查；另一人涉製造及藏有爆炸品，未獲拘捕已離港，故正被通緝，其餘人士則一系列嚴重刑事罪行，包括製造及管有爆炸品、縱火、暴力、傷人及襲警等，均於保釋候查當中。

她續指，12名人士均於候查或候審期間潛逃離港，均獲警方通緝中，認為該等人士離港出走原因似乎是逃避法律責任；批評有本地及外地人士轉移視線，說成民主人士受鎮壓，「有意無意描繪12人都與國安法有關」，重申事件本質以正視線。

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林鄭月娥強調，港府對處理境外被拘留的港人均是一視同仁，原則亦一樣，任何人都需為自己行為負責，進入另一個司法管轄區，違犯當地法律，應接受當地司法制裁；又稱任何港人境外違法，不論背景，港府亦會於尊重當地法律下提供協助，不會有雙重標準。

她稱，港府賤一如既往積極跟進事件，透過入境處及內地駐粵辦提供協助；至於有指5名港人偷渡台灣被扣押，港府未接獲家屬助，警方昨亦已向台灣方面查詢，至今未獲回覆，又強調港府會按法律、原則及維護香港人原則來做，不存在有立場。

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記者：陳正怡