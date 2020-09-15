  • 27°C
香港時間 : 2020915日 (二) 11:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【消委會】4成甜味飲品糖含量達每日攝入量一半　「七喜」「雪碧」「芬達」等汽水上榜

社會 10:24 2020/09/15

分享：

熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

消委會測試指，4成甜味飲品游離糖含量達建議每日攝入量一半。

為追求健康，不少嗜甜的市民都會揀選被視為較健康的「無糖」或「低糖」飲品，認為可以減低糖分攝入量。惟消委會測試發現，4成市面預先包裝含甜味劑飲品，它們每罐或瓶的糖含量為25克或以上，達世界衞生組織（世衞）建議每日游離糖攝入量上限的一半或以上，其中「DIABOLO Dragon Fruit Plum Flavoured French Soda」汽水，日飲用1罐（473毫升）已超出每日糖攝量上限3成。

消委會測試的51款預先包裝飲品，當中18款為無酒精碳酸飲品（即汽水）、16款運動及能量飲品和17款包括果汁、乳酸類飲品、有味瓶裝水等其他飲品，每罐或瓶容量介乎57至550毫升，售價由4元至25元不等。

世界衞生組織（WHO）建議一個每日攝入2,000千卡能量的成人，不應攝入超過50克游離糖。消委會結果發現，有20款飲品樣本，每罐或瓶的糖含量介乎25克至66.2，達到世衞每日建議糖分攝入量的一半或以上，其中無酒精碳酸飲品「DIABOLO Dragon Fruit Plum Flavoured French Soda」的糖含量最高，每100毫升含有14克糖，單飲一罐已攝入66.2克糖，等於呑下逾13粒方糖，超出每日建議攝入量32%。

拆解無糖可樂致癌風險　營養師：日飲37罐才超標

    點擊圖片放大
    +4
    +3

20款糖含量達世衞建議攝入量一半的飲品樣本

樣本 每支/瓶糖含量（克） 相等於白方糖數目（粒）
DIABOLO Dragon Fruit Plum Flavoured French Soda* 66.2 13.2
七喜碳酸飲料 42.4 8.5
「雪碧」檸檬青檸味汽水 26.4 5.28
日本芬達提子汽水 46.5 9.3
芬達橙味汽水 31.5 6.3
「玉泉」+C 有氣檸檬飲品 35 7
葡萄適橙味運動飲品 25.2 5.0
葡萄適檸檬味運動飲品 25.2 5.0
葡萄適能量飲品蜜桃味 26.4 5.3
魔爪碳酸能量飲品 40.5 8.1
魔爪芒果狂歡碳酸能量飲品 38.3 7.7
可爾必思乳酸梳打-白桃 27.5 5.5
可爾必思三種乳酸菌飲品 25 5
可爾必思水語乳酸菌飲料 33 6.6
可爾必思白桃果汁乳酸飲品 25 5
提子可爾必思 34 6.8
可爾必思完熟蜜瓜果汁乳酸飲品 25 5
Minute Maid蘋果汁有氣飲品 41.5 8.3
Pokka Sapporo粒粒果肉蘋果飲品 43.2 8.6
Pokka Sapporo粒粒果肉蜜柑汁飲品 32.8 6.6
*飲用一瓶已超出每日建議的糖攝量（50克）
註1：每一粒方糖為5克糖
註2：世衞（WHO）建議一個每日攝入2,000千卡能量的成人，不應攝入超過50克游離糖。
資料來源：消委會

消委會指，不少飲品即使加入了甜味劑，仍然含有大量糖分，而甜味劑屬代糖的一種，甜度高蔗糖約100倍至數百倍，由於沒有熱量，不影響血糖水平，亦不被人體消化或吸收，故適合於一些糖尿病患者食用，但有研究指出，甜味劑本身隱藏健康風險，過量攝取可降低味蕾敏感度，令人更加嗜甜，因而不知不覺因攝入更多糖而攝入更多熱量，長遠可令人致肥，有機會增加患冠心病、中風甚至死亡的風險。

拆解可樂中的甜味劑　減肥人士最好飲邊款？

消委會指，長期過量攝入糖分或甜味劑，兩者均有健康風險。（圖片由消委會提供）

消委會稱，國際癌症研究機構科學家發表了一份涉及40多萬參與者的研究報告，當中指出每天飲用含人工甜味劑飲品的人，患上循環系統疾病、心血管疾病如冠心病、中風等機會增加；每天飲用最少2杯250毫升含甜味劑無酒精碳酸飲品人士，比每月飲用少於1杯的人，死亡率更高出26%。而過去有不同的研究指出，過量食用甜味劑有一定的健康風險，亦有外地研究指大量攝取三氯半乳蔗糖會阻礙腸道益菌生長，不利腸道健康。

消委會提醒，市民飲用甜味飲品，犬其含甜味劑的產品，應適可而止：

  • 不少注重體態的人士會以甜味劑飲品代替含糖飲品，以為達到減肥效果，但有研究指，甜味劑飲品會令人更嗜甜，追求更甜更濃味道的食物。若要達致瘦身效果，減少糖分吸收外，亦要避免攝取甜味劑；
  • 運動及能量飲品予人較健康感覺，容易令人以為飲用這些功能性飲品較有益。但測試顯示，運動及能量飲品無論是否含天然糖，均加入了甜味劑，消費者若非有大量體力消耗，需要短時間內補充能量及電解質，不宜過量飲用此類飲品，或考慮以清水沖淡分多次飲用；
  • 大部分功能性飲品含有咖啡因等刺激成分，不宜經常飲用，同時應留意成分標籤，孕婦、心臟病及有「三高」人士需加倍注意。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

相關文章

【消委會】10款空氣淨化機除菌率僅約7至8成　消委會提醒或出現二次污染
今日 10:29
【消委會】10款空氣淨化機除菌率僅約7至8成　消委會提醒或出現二次污染
【新冠肺炎】消息：本港今日新增4宗確診個案　再回落至單位數
今日 10:26
【新冠肺炎】消息：本港今日新增4宗確診個案　再回落至單位數
【植物奶】飲牛奶感不適飲植物奶可取代？消委會解構豆奶杏仁奶5種植物奶營養價值
17:03 2020/08/28
【植物奶】飲牛奶感不適飲植物奶可取代？消委會解構豆奶杏仁奶5種植物奶營養價值
消委會

最高瀏覽

【明星扮靚】 張寶兒海邊解放高衩泳衣　Bowie靠三招塑身修出線條美【多圖】
12:52 2020/09/14
【明星扮靚】 張寶兒海邊解放高衩泳衣　Bowie靠三招塑身修出線條美【多圖】
【豪華生日】周揚青回復單身後首個生日　富爸爸豪送豪宅連私人影院做大禮
10:40 2020/09/14
【豪華生日】周揚青回復單身後首個生日　富爸爸豪送豪宅連私人影院做大禮
【綠帽驚魂】老婆離家打麻雀人間蒸發　痴心夫苦尋3年上網睇「抖音」驚揭失蹤真相
18:40 2020/09/14
【綠帽驚魂】老婆離家打麻雀人間蒸發　痴心夫苦尋3年上網睇「抖音」驚揭失蹤真相