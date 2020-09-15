【奇蹟生還】泰國遭狠心夫擁吻再推落懸崖　孕妻1年後剖白恐佈經歷：從地獄回來

▲ 孕妻遭丈夫狠心推落懸崖，事發後一年，奇蹟生存的妻子剖白這段恐佈經歷。

去年6月9日泰國發生一宗孕婦墮崖事件，33歲江蘇丈夫與32歲懷孕3個月的妻子在烏汶府的Pha Taem國家公園遊玩時，妻子突然從34米高的懸崖墮下，導致身體多處骨折。經警方調查後發現，原來妻子遭丈夫狠心推落懸崖，事發後一年，奇蹟生存的妻子剖白這段恐佈經歷。

孕妻最初謊稱自己意外失足所致，因為丈夫在醫院內一直威脅她，若說出真相就會將她殺人滅口，她擔心自己和胎兒的安危，所以當時告訴警方是暈倒才墮崖。不過，她在醫院看到丈夫第一句就問他「你為甚麼要這樣對我？」，令警方起疑暗中調查事件，假裝相信丈夫的口供，私底下再問妻子才揭露真相。

墮崖後接受復康治療

事發後一年，奇蹟生存的孕妻王靈（化名）接受內地傳媒《澎湃新聞》訪問，透露與丈夫俞東（化名）相識至慘遭毒手的經過及心路歷程。回想墮崖後的傷勢，她表示「渾身能斷的全斷了」，身體各部分被鋼板黏合著，至今仍留有6塊，左側鎖骨、左手臂、左膝等滿佈傷疤。

▲ 去年6月，俞東在泰國把孕妻推落懸崖。（微博圖片）

由於她墮崖受重傷，現在出入需拄著拐杖，經過一年復康治療，才能做到坐直、兩腿前伸的動作，去廁所要靠妹妹從後背抱著她。這一年的痛苦，她感覺仿如從地獄回來。

引產5個半月死胎最痛

出事時她懷孕3個半月，幸保胎兒，可是在胎兒5個半月時需要引產，只因︰

我們倆只能活一個。我身體各項指標都在下降，營養也跟不上，堅持下去的結果就是血崩。

經過12小時陣痛，她進產房20分鐘就誕下死胎，她捨不得孩子，感覺他一直也很乖，從沒折磨媽媽。

她憶述丈夫得悉她懷孕反應冷淡，後來丈夫突然改變，為她煮飯、陪她產檢、見客戶，很照顧她。可是現在回頭看，她認為那時丈夫可能已動了殺機。

相識不足兩個月結婚

王靈講述與丈夫的相識經過，先由她何以來泰國開始。她在南京長大，父母是普通打工仔，她在揚州讀大學，主修工商管理。她畢業後曾於保險公司任職，轉到一間旅遊公司工作後，被派到泰國發展業務，後來決定創業。她於2017年5月，在泰國一次朋友聚會上認識俞東。

▲ 孕妻出事後接受傳媒訪問。（影片截圖）

俞東主動跟她搭訕，繼而展開猛烈追求。認識不到一周，他寫了一篇表白文給她，說在他30多年的人生中，從未見過如此讓他心動的人，並表示一定要娶她，深深打動了她。

他當時指自己在內地創業失敗，朋友邀請他來泰國一起創業，又指自己家裡很有錢，王靈覺得他為人頗上進。出事後才知道，他因為在內地欠下巨債，遭人上門追數，才到泰國避債，在泰國的花費全靠信用卡透支和貸款。

丈夫不斷苛索金錢欠債

王靈與他拍拖後，他才坦承曾入獄及離婚。不過，她在對方甜言蜜語的攻勢下，二人認識不足兩個月便結婚了。他們婚後不時為錢吵架，王靈每月給丈夫約2萬人民幣（約2.3萬港元），他還是不斷問她借錢，而且欠債太多。俞東就是貪圖妻子的錢才動殺機。

俞東把她推落懸崖前，先擁抱她親吻一下才做出惡行。她聽說，自己被推下懸崖後，他坐在推妻子的地方，聽到下面沒動靜，以為她死了就走，半路看到有救護車來才折返。泰國警方調查事件，他謊稱在她墮崖前跟妻子分開去洗手間，出來後看到救護車才知道出事。去年6月16日他被逮捕，當晚奶奶找王靈，希望她說自己失足，給他一次機會，但被她拒絕了。

俞東因人身侵害罪未遂，被判處終身監禁，支付民事賠償589萬泰銖（約146萬港元）。他和律師當庭提出上訴，移交上一級法院審理。

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責任編輯︰王明芳