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【防疫措施】消息：政府考慮放寬酒吧及卡拉ok 處所　主題公園料星期五可重開　

社會 12:43 2020/09/15

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消息指政府考慮放寬部分處理，但仍有營業時間限制。

本港新冠肺炎疫，似有緩和，消息指本港今日（15日）新增約4宗新冠肺炎確診個案，屬疫情第三波以來單日確診宗數新低，詳情即看：【下一頁】

消息指政府考慮放寬酒吧、卡拉ok處所，惟仍有營業限制，至於主題公園的社交距離措施也會放寬，預料主題樂園在本星期五重開，至於食肆營業時間可延長至午夜，行政長官林鄭月娥下午會公布最新的防疫抗疫措措，不過四人限聚令仍不變。

現時的社交距離措施，容許食肆內4人一枱、限聚令由2變4、部分處所可有限度重開，包括遊戲機中心、遊樂場所
、公眾娛樂場所、麻雀天九場所、室內外運動場所，但不包括浴室、派對房間、卡拉OK、夜店等，食肆晚市堂食延長1小時至晚上10時，但每桌限2人等社交距離及防疫措施不變，有關措施至9月17日屆滿。

另外，海洋公園上星期公布重開後會推出多項港人優惠，包括半年無限入場證及入場門票優惠，詳情即看：【下一頁】

即看今期消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：伍瑋瑋、葉紹堅

 

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