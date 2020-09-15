【痛風陷阱】日飲兩支汽水當水飲持續兩年　26歲男手腳生滿痛風石無法走路

▲ 日飲兩支汽水當水飲持續兩年，26歲男手腳生滿痛風石無法走路。

不少人喜歡飲汽水，但內地一名26歲男子，兩年來日飲汽水當水飲，最終手腳生滿痛風石無法走路。本港衞生署指出，果糖含量高的飲料可致痛風。研究更指出，果糖攝取增加痛風風險62%。

據內地媒體報道，湖北恩施市一名身形肥胖的26歲譚姓男子，近期腳踝腫脹、左手無力，甚至痛到無法行路。他其後求醫，並向醫生透露，因自身怕熱，每到夏天，均用冰凍期水解渴解暑，一般日飲兩支汽水。

醫生判斷，譚男是飲太多汽水誘發痛風和痛風石形成。醫生解釋，汽水是高糖碳酸飲料，高果糖成分進入人體後，代謝過程中會產生過多尿酸，血液中的尿酸過高，從中析出尿酸鹽晶體，沉積到腳、手指等關節處誘發的疼痛發作。

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果糖攝取會增加痛風風險62%

據本港衞生署資料顯示，除了酒、紅肉內臟、海鮮外，果糖含量高的飲品都會導致痛風。果糖在體內代謝後，會釋出嘌呤及助長尿酸產生，有研究指果糖攝取會增加痛風風險62% 。

衞生署建議，應避免飲酒和果糖含量高的飲品，包括汽水和添加糖的商業用果汁。另要補充足夠水分，促進排泄尿酸。一般而言，成年人應每日喝6至8杯流質飲料，清水是最佳選擇。

痛風患者應盡量避免食用嘌呤

消委會建議，痛風患者應盡量避免食用嘌呤（可產生尿酸）含量較高的食物，除了酒類及海產貝殼類外，還有動物的內臟，包括肝（例如豬膶）、腎（例如豬腰、雞腎、鴨腎）、腦（包括魚頭）、心臟、肺、胰（例如豬橫脷）、腸（例如豬大腸）等。

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責任編輯：羅嘉欣