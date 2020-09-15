林鄭月娥：第二期保就業申請僱主減少　是否因感悲觀需結業仍言之尚早

▲ 行政長官林鄭月娥下午將率領相關司局長見記者，公布第三輪「防疫抗疫基金」內容。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情衝擊各行業，行政長官林鄭月娥下午將率領相關司局長見記者，交代全民檢測計劃成效，亦會公布下一階段社交距離措施安排，及第三輪「防疫抗疫基金」內容。

她提到，首兩輪「防疫抗疫基金」大多工作已順利展開，尤其部分項目不會因第二期申請截止而完結，包括日前已截止的第二期「保就業」計劃，工資補貼涵蓋至11月底，因知悉疫情不會提早消失，即使消失亦需時復甦經濟。

至於保就業第二期接獲申請，林鄭月娥表示，所有來自僱主的申請較第一期少，僅為15.8萬多宗，較第一期少6%；而第一期有150,145名僱主，獲批工資補貼，當中再申請第二期補貼的個案僅142,800多宗，同樣較第一期少7200宗。

她形容，是否因大家感悲觀需要結業之說仍言之過，強調申請補貼後需承諾不裁員，現時政府亦不掌握申請機構規模及人數，已要求同事加快審批，令補貼可及早獲批到有需要的僱主手上，亦予港府掌握受疫情影響的經濟情況。

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記者：陳正怡