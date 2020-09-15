【疫市開店】林秀怡為一個原因開美容院　無懼疫市迎難而上：惟有頂硬上

▲ 林秀怡投資六位數字於鬧市開設美容院。

TVB藝人林秀怡（Kirby）最近主持的《我要做業主》教觀眾投資物業之道，至於林秀怡本身則無懼疫市投資開美容院！繼開餐廳之後，再做老闆娘的林秀怡暫定美容院於下星期開業，選址於銅鑼灣。林秀怡接受TOPick訪問指，縱然今次投資一路上遇到不少困難，她都迎難而上。

林秀怡透露，其實美容院籌備已久：「定了於今個月22號開業，希望不要再有阻滯而需要延遲。」她又指：「今次投資了6位數字，幸好有好朋友一起夾。」

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▲ 林秀怡再做老闆娘。（林秀怡IG圖片）

讓香港人放鬆扮靚

問到為何有意投資美容業，她表示：「因為平時我去做美容時經常會被人Sell覺得好煩，好似想好好放鬆的機會也沒有，所以很想開一間真的可以讓香港人放鬆扮靚的地方。」

受到疫情影響，林秀怡被逼將開業期押後，她說：「（開業）有很多困難，因為始終現時市道很差，但其實我們都商量了很久，很多事都已落實，惟有頂硬上。因為疫症和裝修的關係都延遲了約兩個月才可開業，希望不會再有阻滯。」

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▲ 林秀怡的美容院開業在即。（林秀怡IG圖片）

另外，林秀怡更新其社交平台，公布美容院即將開業的消息寫道：

籌備半年以上，經歷風雨，跌倒起番身跌倒又起番身再跌倒再起身，大膽嘗試，未試過又點知得唔得？

由牆紙地板整體風格一手包辦，淨係有認證既機體我地都用左幾個月去決定用邊隻，當然要選最好最正既比大家 ❤️❤️ 我另一個全新嘅孩子即將誕生，綜合身邊朋友意見，嶄新美容感受，絕佳嘅皮膚護理體驗，你會支持嗎？😭😭😭😭😭😭 美容院宗旨，絕不sell客 💪🏻

我自己最怕，所以我都唔要

係自己地方見到❤️❤️❤️❤️🍷 的確，現時既路上，我既狀態情況好多都一言難盡，不過我盡左力去做到最好，希望希望會得到大家既體諒同支持🙇🏼‍♀️。 好少講d咁真心既說話 #我出去嘔一嘔先 #bye

記者：梁樂欣