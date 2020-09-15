【美容儀登場】YAMAN新推紅光射頻極緻再生儀 Bloom RED　具備淡紋+緊緻+提亮功能售$3,780【附購買詳情】

▲ YAMAN新推家用美容儀。（圖片由YAMAN提供）

隨著年齡增長，皮膚面臨鬆弛下垂危機，YAMAN新推紅光射頻極緻再生儀 Bloom RED，能有助皮膚回復彈性，改善細紋及鬆弛問題，大家在家可隨時護理肌膚！

日本美容品牌YA-MAN推出日本製造的紅光射頻極緻再生儀 Bloom RED ，RF射頻輸出提升了25%，擁有YA-MAN獨家專利「RF雙環圓形射頻技術」，同時搭載630nm LED紅光，以及ITC動作感應溫控技術，射頻+LED紅光雙重能量深入真皮層啟動膠原蛋白再生，可達到2周提亮膚色、4周淡紋的效果，讓肌膚重現年輕緊致。

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Bloom RED​​​​​​​功能

Bloom RED的RF射頻輸出與上一代RF Bloom提升了25%，熱量更有效傳遞到皮膚角質層，激活膠原蛋白再生，達至提拉緊緻，淡化細紋效果。使用次數越多，皮膚便越結實子有彈性。

此外，Bloom RED內置Boost RF程式，啟動後自動調節升溫，並感測皮膚溫度作最合適輸出，防止過熱酌傷。再者，RF射頻配合630nm LED紅光喚醒膠原再生能力，増加彈力、防皺、呵護眼部皮膚。

大家可配合其他護膚品或蘊含透明質酸及膠原蛋白的極緻修護啫喱使用。

94%認同有效提升肌膚

日本臨床測試協會根據35名測試者28天的測試體驗結果顯示：在使用Bloom RED後，測試者的肌膚整體含水量增加了28%，其中，40歲年齡層的測試者肌膚含水量增長更為明顯，高達40%。

從緊致提拉的角度來看，肌膚角度減少了4.6度，其中40歲年齡層的受試者肌膚角度減少了5.9度。另外，肌膚彈力增長13%，以50歲年齡層的受試者效果更為明顯。

在連續使用4週後進行問卷調查，35位使用女性用家，約有94%的人說他們感受到提升肌膚。

YA-MAN RF 射頻極緻再生儀 （紅光）

建議零售價：HK$3,780

銷售點︰

YA-MAN官方網店

官方專櫃：

尖沙咀海港城海運大廈FACESSS 2樓OT202號舖 [ONLY MINERALS有售]

尖沙咀崇光百貨B1/F [ONLY MINERALS有售]

銅鑼灣崇光百貨10/F

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責任編緝：王芷瑩