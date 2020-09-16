【新冠肺炎】AB型血漿較罕有　孔繁毅：該類患者使用恢復血漿作治療具困難

▲ 瑪麗醫院內科榮譽顧問醫生孔繁毅（左）表示「恢復血漿」成效顯著。（陳國峰攝）

本港疫情持續，惟現時仍然未有效而普及化的疫苗，醫學界研究不同的治療方法，其中包括利用新冠肺炎康復者捐出的「恢復血漿」（康復者血漿）作為治療，負責研究的瑪麗醫院內院榮譽顧問醫生孔繁毅籲年輕康復者捐血，以預備第四波疫情的來臨。

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恢復血漿助染疫淋巴癌康復者好轉 籲年輕康復者捐血

現時新冠肺炎患者的臨床治療上，瑪麗醫院內科榮譽顧問醫生孔繁毅表示「恢復血漿」（康復者血漿）成效顯著，而且治療沒有明顯副作用。他舉例一位病人體內的病毒數量更因此而大幅減少，亦有患者接受血漿治療後，病毒量大減，呼吸情況亦有改善，毋須繼續插喉，認為「恢復血漿」（康復者血漿）可有效於臨床治療。

其中包括一名淋巴癌病人在接受化療後前往歐洲旅行，卻不幸於旅行中感染新冠肺炎，使用蛋白酶抑制劑、利巴韋林及瑞德西韋後均無明顯反應，但在接受兩次恢復血漿的治療後情況好轉。孔繁毅認為恢復血漿對重症或長期病患者更為有效，相信冬季將會有第四波疫情，呼籲年輕康復者盡快到香港紅十字會捐血，以準備更多有效血漿作應對。

不過此療法亦非所有病人都適合，孔繁毅解釋年紀較大的病患未必可以承受大量輸血的治療，另外如果本身是AB型血型的病人受到新冠肺炎病毒感染後，由於他們可以選擇的血液有所限制，只能接受AB型血漿治療，但AB型血漿相對罕有，因此該類病人在使用恢復血漿作治療也有一定的困難。

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記者：郭家穎