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【東京新事】表參道型格新地標2022年開幕　澀谷區綠洲商場「神宮前6丁目」矚目以待

休閒 11:34 2020/09/15

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表參道型格新地標「神宮前6丁目」將於2022年開幕，讓人期待。

雖然日本是新冠肺炎的重災區之一，但東京的發展步伐亦沒停下來。名店雲集的表參道，2022年起將聳立一楝型格新座標，由名建築師平田晃久設計的「神宮前6丁目」，以棱型的鏡面營造出一個綠意建築，落成後肯定會成為潮流新話題。

「神宮前6丁目」一片綠化，儼如空中花園。（圖片來源：東急不動産）

東急不動產主導的「神宮前6丁目地區再開發企劃」，該項目位於表參道與明治通道相交的神宮前十字路口，將與Laforet原宿、東急PLAZA表參道原宿並列為表參道時尚生態圈！一貫平田晃久的設計意念，外圍以玻璃帷幕材質營造出不規則的棱型切面，營造出時尚的氛圍，上邊的空庭為餐廳，配以綠化樹木儼如空中花園，亦成表參道上的綠洲。

「神宮前6丁目」入夜後亮燈，儼如一顆明珠。（圖片來源：東急不動産）

平田晃久新世代的星級建築師，曾於伊東豊雄建築事務所工作。是次的設計，形態有點似他在2017年設計的群馬縣太田巿的美術館，外觀似不同部份組合而成，「與自然共生」的建築設計風格同樣貫徹，幾個3個出入口，希望能帶動建築周圍的流動人潮，讓城市中不同獨立個體聚集在一起的場所，在此相遇交流。

2017年平田晃久設計的群馬縣太田巿的美術館，同樣融綠意於建築內。

「神宮前6丁目」
開幕年份：2022年
詳細地址：東京都澀谷神宮前6丁目1000番
建築樓層：B2F至10F

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