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【開心速遞】《愛回家》劉丹成處境劇之王　IG粉絲之后並非島大女神鄺潔楹

娛樂 09:56 2020/09/16

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

《愛‧回家之開心速遞》今晚（9月16日）播出第1000集。

今日（9月16日）是《愛‧回家之開心速遞》播出第1000集的日子！《愛‧回家之開心速遞》自2017年播出，已陪伴觀眾渡過三個寒暑，靠著台前幕後的努力令《愛‧回家之開心速遞》成為TVB的皇牌收視劇集，今日由TOPick和大家一起回顧5個「開心速遞之最」。

《開心速遞》之最資深處境劇演員

76歲丹爺劉丹絕對是香港長壽處境劇的代表人物，包括80年代膾炙人口的處境劇《香港81》系列的倫百通、1995年《真情》中的一家之主「叉燒炳」李標炳和《愛回家》系列的馬虎和熊樹根，都是由劉丹飾演。

《愛．回家》劉丹成香港處境劇最具代表演員　傳《開心速遞》根叔減少出鏡

丹爺在《開心速遞》有多番嘗試。（《開心速遞》截圖）

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丹爺參與的長壽處境劇超過4千集，是香港處境劇演出次數最多的保持者。丹爺接受TOPick訪問時表示：「自己都沒有計算過（演了幾多集），以前都曾說過，希望能夠一路再創新高峰，現在看來，我們目標應該會達到的。」

丹爺認為拍長劇，演員之間的感情最難得：「我們台前幕後工作人員的合作非常開心，最難得是這樣，因為一個長時間的戲，大家能融洽聚在一起真的不簡單，其他很多公司的人都難免有拗撬，但幾個長壽處境劇下來都未曾有不愉快的事情。大家都像家人，有時角色名叫太多，已經忘記演員的本名。」

貴為香港處境劇最具代表演員，丹爺表示：「我不會挑演甚麼類型的戲，總之有戲給我做就開心，最怕沒戲做。」

熊家合照。（取自張景淳IG）

《開心速遞》之最高收視

《開心速遞》主要圍繞「熊氏一家」和「威龍百貨」所發生的故事，截至1000集為止，第952集「暗箭難防」成為《開心速遞》開播以來的最高記錄。

大龍生失勢。（《開心速遞》截圖）

從TVB公布的收視紀錄可見，952集在7天跨平台總收視高達33.1，成績令人鼓舞。

第952集「暗箭難防」劇情講述大龍生（羅樂林飾）因錯信親家雷公（白彪飾），而失去接龍集團大股東和主席一位，連家人也選擇離他而去，平時高高在上的大龍生突然失去一切。

《開心速遞》之最多Followers

眾所周知《開心速遞》美女如雲，劇中至少有30位演員由參選香港小姐入行。當中選美入行的主要角色包括有「熊若水」呂慧儀、「熊心如」蘇韻姿、「大小姐」林淑敏、「三太」樊亦敏、「Bonnie」林凱恩等。

呂慧儀IG成為《開心速遞》最多追蹤者。（取自呂慧儀IG）

當中以Instagrm計算的話，呂慧儀以26.2萬位追蹤者成為《開心速遞》最多追蹤者，連島大女神鄺潔楹、林凱恩、蘇韻姿的IG追蹤者也及不上水水。而呂慧儀亦不時在IG分享《開心速遞》幕後花絮，令觀眾看到不一樣的熊家。

《開心速遞》之最大卡士客串

曾有不少人到《開心速遞》客串，最令人意外的莫過於歌手古巨基以「外賣仔」造型登陸《開心速遞》。後來《開心速遞》演員接受訪問時表示，事前不知道古巨基客串，令演員們也嚇了一跳。

然而，盧宛茵演尖酸刻薄親戚崔Auntie、歐陽震華以《金裝四大才子》造型為「群姐」許思敏圓夢、姜麗文演工人Meli姐姐、陳煒化身清潔阿姐等客串亦為《開心速遞》留下不少笑料。最近更有三哥苗僑偉、米雪客串。

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《開心速遞》之最神秘角色

播出近3年，雖然《開心速遞》已播出1000集，可是至今有很多人物是在其他角色有提及卻未登場，比如朱展（陳嘉輝飾）的太太等。

但論最神秘的隱藏人物，應是龍家三房兒子Joe。劇情設定阿Joe在英國讀書，因優異良好而獲得獎學金。從三太（樊亦敏飾）口中得知，「神秘Joe」和金城安（周嘉洛飾）有點相似，不知哪位演員適合去演？

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記者：鄭嘉瑤

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