【超市大搜查】消委會指飲甜味劑飲品長遠或愈減愈肥　營養師拆解無糖低糖汽水中的甜味劑

▲ 低糖、無糖汽水均含有甜味劑。

都市人愈來愈注重健康，市面亦愈出愈多低糖、無糖飲品。不過這些飲品低糖、無糖飲品真的較為健康？消委會指，這些飲品其實只是轉用了熱量較低的甜味劑，而部份甜味劑或會帶來健康風險，如導致循環系統疾病、心血管疾病、中風等。而且，減肥人士如用甜味劑飲品代替普通含糖飲品，長遠有機會愈減愈肥。

TOPick發現市面常見、聲稱無糖的汽水，都有添加甜味劑：

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據消委會，4種常用於飲品的甜味劑包括：

醋磺內酯鉀（人工合成）-E950

天冬酰胺（人工合成）-E951

三氯半乳蔗糖（人工合成）-E955

甜菊醇糖苷（天然來源）-E960a/E960

三氯半乳蔗糖（E955）高溫烹調下或產生致癌物

其中，三氯半乳蔗糖（Sucralose）是唯一以蔗糖為原料的甜味劑，甜度達蔗糖的600倍。不過有研究指，三氯半乳蔗糖在高溫烹調下或產生致癌物氯丙醇（Chloropropanols）。亦有外地研究指，大量食用三氯半乳蔗糖或會阻礙腸道內的益菌生長，從而影響腸道健康，故科學家仍在進行更多相關研究去證實其關聯性。

「Nutri Life營養顧問中心」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）接受TOPick訪問時表示，三氯蔗糖為一種人工甜味劑，這種人工甜味劑不會被人體吸收，大部份會經排泄物排走。美國食物及藥物管理局及JECFA都認定可安全食用，不過建議每日攝取量要低於每公斤體重15毫克。

另外，這隻代糖經高溫加熱有機會分解、產生有害物質，故不適合用於烘焙產品。據研究指，這些化合物有可能影響大鼠的腎臟、中樞神經系統和雄性生殖系統，但仍未有實質證據指明對人體有害。

甜菊醇糖苷（E960）由天然植物提煉

至於4款內唯一一款天然的甜味劑－－甜菊醇糖苷，Gloria表示，甜菊糖是由天然植物甜葉菊中提煉而成，甜度比蔗糖高出約300倍，不會影響血糖水平及體重，被美國食物及藥物管理局認定為可安全食用的物質，而中國、日本、南韓、澳洲、新西蘭等國亦已批准使用。

甜味劑增人類對甜食的慾望

消委會又指，有研究表示飲用甜味劑飲品有機會增加人類對甜的食品慾望，令人追求味道更甜更濃的食物。另外，亦有人以為減少飲品中的糖份吸收，就可以進食其他含糖食物，結果攝入一樣，甚至更多糖分，因而難以減肥。

Gloria解釋：

如經常食用甜味劑製造的飲品或甜品，身體仍然會很想食甜的食物，例如蛋糕，或因而影響體重。

故她建議口味盡量清淡，減少使用砂糖，或只用1、2包代糖，不要用太多。

糖尿病人士宜選飲「0系」、「加系」汽水

假如糖尿病人士真的很渴望飲汽水，Gloria建議選擇無糖汽水，例如Coke Zero、加系汽水（白色汽水），其中加系汽水會添加纖維，或會飽肚一點。

一日飲1至2罐，其實也不會超出建議的每日上限。但最好還是建議大家完全戒糖，少飲點汽水，然後飲多點清茶及水，會更理想。

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記者：楊宛茜、徐穎彤