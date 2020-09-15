【酒店優惠】觀塘如心艾朗酒店食住優惠　899元包兩位半自助餐加一晚住宿

▲ 觀塘如心艾朗酒店的二人隨心所「肉」食住優惠，可選擇一晚Blissful Zone或艾朗套房住宿。（網頁圖片）

又一個超筍的Staycation之選，就是位於觀塘的如心艾朗酒店，現兩人入住一晚只需$899更連肉扒半自助餐，還可以任用酒店設施，10月將有國慶及重陽節假期，大家想在港悠閒度假就要快快預定了。

▲ 二人隨心所「肉」食住優惠只需$899。（網頁圖片）

最近本港各大酒店都推出不同的Staycation優惠，讓大家留港都可以輕輕鬆鬆度假。今次推介是觀塘如心艾朗酒店的二人隨心所「肉」食住優惠，客人可於自助吧盡情享用精選暖麵包、清新沙律、熱湯、刺身合盛、海鮮拼盤，再配以一款扒類菜式為主食，更可享於甜品吧享用無限量雪糕及精緻蛋糕或甜點。

▲ 客人可到forte餐廳享用半自助晚宴。（網頁圖片）

主食包括多款優質肉扒選擇︰澳洲穀飼牛肉眼扒、澳洲穀飼西冷牛扒、紐西蘭頂級羊扒、慢燒鹿兒島茶美豚肩扒、慢燒法國黃春雞及墨西哥香蒜雞肉腸等。

▲ 半自助餐主食包括多款優質肉扒選擇。（網頁圖片）

平日酒店的肉扒半自助餐原價$458，現兩位半自助餐再加一晚住宿只要$899，可謂相當超值。

隨心所「肉」食住優惠

日期︰即日起至2020年11月30日

優惠包括︰

1.一晚Blissful Zone或艾朗套房住宿

2.於forte享用隨心所「肉」半自助晚宴（兩位）

3.免費使用無線及有線網絡

4.免費使用健身中心（視乎情況而定）

此優惠只適用直接於酒店官網預訂，並視乎酒店供應情況而定，詳情可到官網查閱。

如心艾朗酒店

地址：香港觀塘創業街38號

記者︰Maria