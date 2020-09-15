【細So出軌】練美施不捨經營7年社交平台　「白滑KOL」Macy重開網頁轉做「烹飪KOL」

▲ 練美施不捨經營七年社交平台，重新出發轉型「烹飪KOL」。

前商台DJ細So（蘇耀宗）的出軌對象、兩孩之母靚媽KOL練美施（Macy），不捨她經營7年之久的社交平台，於是決定復出重開網店，不過由過往她的網店主力出售親子用品，現在改為拍片教煮食，估計想轉做「烹飪KOL」重新上路。

現年35歲的Macy，於21歲開始創業，並在7年前開設網上平台，以正面的「靚媽」KOL身份吸客，不過自從爆出搭上前DJ細So後，二人形象同時插水，Macy更一度把所有社交平台關閉，調整心態和情緒。

日前Macy重啟她的facebook專頁並發表懺悔文，文中向一對子女道歉，擔心他們將來要承受壓力和取笑，其中她透露因為不捨網上建立的一切，於是決定重新出發。

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▲ 新網站Logo。（instagram圖片）

Macy展望將來

於前日（13號）昨上，準備好再戰網絡的Macy，上戴一張以童趣畫風寫出新店名的圖片，店名為「Love & Other Recipes」，同時公開新的instagram帳號，她寫道：「在一切再開始時，第一樣想到的是，名字。由皮皮小手，畫下我想到的這個名字，由來，在IG有記載。」

過後再分享一段疑似是英文的詩篇，Macy抒發感想：「能改變的，永遠只有『將來』，然而將來是個未知。踏著破碎的自己，慢慢重組，慢慢長大，除了努力，還有感恩。當中離開的、留下的，都是成長中的『監督』。做比說難，但我選擇做，努力做。」

於昨日晚上Macy分別在Facebook和instaram上截一段約四分鐘長度的自製影片，是「喼汁豬扒」的煮食教學，聽到影片中有她兒子的聲音入咪。

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▲ Macy炮製的喼汁豬扒。（instagram圖片）

疑似想轉型做「烹飪KOL」重新上位的Macy，在Facebook上載的影片操作正常，不過轉換到instagram時，卻未有同時轉換格式，令影片兩邊被裁掉，部份字幕和畫面未能顯示，認真失策。

另外，見Macy和中醫老公「知梓中醫診所」的平台兩邊均重新出發，下方的留言全都是網民的正面打氣說話，有網民在討論區爆料，指未能在二人下方留言，並指Macy自己過濾及刪掉所有負面留言，以保形象。

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