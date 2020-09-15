【全球首宗】日本科學家用老鼠胚胎幹細胞　培育1毫米大具立體結構迷你心臟

▲ 日本科學家用老鼠胚胎幹細胞，成功培育出1毫米大具立體結構迷你心臟。

醫學突破！日本東京醫科齒科大學的研究團隊近日宣布，成功以老鼠胚胎幹細胞培育出具心室心房、約1毫米大的「迷你心臟」。團隊指，今次是世界首次成功培育具有立體結構的心臟，將在藥品研發的安全性評估等方面起作用。

綜合「日經中文網」及「NHK」報道，是次研究由日本東京醫科齒科大學教授石野史敏、準教授李知英等領導，論文已於9月3日在英國學術期刊《Nature Communications》上刊登。

報道指，由受精卵培養的胚胎幹細胞可轉化為各種器官的細胞，和擁有同樣性質的iPS細胞一樣被稱為萬能細胞。研究團隊於是在老鼠胚胎幹細胞中，添加高濃度、胎兒心臟發育時所需的特殊蛋白質「層粘連蛋白」進行培養。

世界首次培育具立體結構心臟

胚胎幹細胞在轉化成心肌細胞的過程中立體成型，大約14天後形成具有胎兒心臟結構的迷你心臟。該顆心臟由心肌細胞及平滑肌細胞等構成，大小僅約1毫米，會跳動，雖然不能輸送血液，但具有心房和心室等功能，與老鼠胎兒心臟結構大小十分相似。

研究團隊指，這次是世界首次成功培育具有立體結構的心臟。雖然之前可製作心臟的部分細胞，或讓其搏動，但此次是首次製作出具心房和心室的器官。

負責研究的石野史敏教授表示，由於迷你心臟只可從表面吸收營養，故難以進一步成長並移植到其他老鼠中，但也可用來試驗藥劑安全性等。而團隊目前正研究用相同方法，以人類誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）培育迷你心臟。

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責任編輯：羅嘉欣