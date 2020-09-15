【麥路人】63歲萬梓良為照顧少妻不言退休　受糖尿病困擾多年曾暴肥60磅

▲ 萬梓良是不少演員心目中視帝。

現年63歲的實力演員萬梓良，80至90年代拍過多齣TVB經典劇如《他來自江湖》、《流氓大亨》等，劇集至今仍影響深遠，近年萬梓良因患糖尿病，致身型暴肥，加上有痛風、膽固醇高等病痛，無奈幕前減產。近日萬梓良在內地商演，被發現除依然發福，且頭髮疏落，但中氣十足，似乎健康不俗。

近年在影視減少演出的萬梓良（萬子），早前有份演出郭富城、楊千嬅新片《麥路人》，並跟當年在劇集《成吉思汗》曾合作的城城再碰頭。

▲ 為演《麥路人》，萬子刻意停藥演出。

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《麥路人》昨晚首映，郭富城指跟萬子合作感受良多，並指對方十分專業，因萬梓良服用糖尿病藥物會致身體腫脹，為此萬子拍戲時刻意停藥，保持上鏡狀態，十分專業。現時萬子身處廣州，因疫情未能回港宣傳。

早前有網民在內地蘇州拍到萬梓良商演，片中萬子身材發福，頭髮略為稀薄，然而台上精神很好，熱烈跟觀眾握手。雖然有網民指萬子已屆退休年紀，依然要走騷賺錢，其實萬子出席活動，都有專人接機，且入住五星級酒店，待遇甚佳。

▲ 萬梓良近日在內地商演，待遇周到。（取自微博）

成就周星馳上位

萬梓良早在1977年麗的電視出道，在麗的主演了《大內群英》、《太極張三丰》等大熱劇集。

萬梓良於1983年過檔TVB，先後演《流氓大亨》外，還演過《生命之旅》、《成吉思汗》、《他來自江湖》、《大家族》、《巨人》等經典，甚至《大時代》丁蟹一角本屬由萬子飾演。曾3奪TVB視帝的黎耀祥便說過，心目中視帝只有萬梓良。

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萬子在1987年曾跟當年未走紅的周星馳合作劇集《生命之旅》，當時萬子已慧眼欣賞對方，經常主動跟仍稱星仔的周星馳研究劇集，把他當徒弟般授演技。

《生命之旅》後，萬子星爺在1989年《他來自江湖》再合作。萬梓良演退出江湖的黑道大哥明天，為周星馳演的表弟何鑫淼所崇拜。劇中萬子刻意收斂演技，讓原屬配角的星爺盡情發揮無厘頭演技，更因此劇爆紅上位。

因此周星馳十分尊敬萬梓良，92年萬子與第一任太太恬妞結婚時，由周星馳當伴郎。

▲ 現任妻子比他年輕17年。

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萬梓良96年跟恬妞離婚，02年跟比自己年小17歲的空姐郭明黎結婚，婚後育有一子。

患遺傳性糖尿病

萬梓良曾表示有遺傳性糖尿病和痛風，故必須控制飲食，由以往一餐可食三碗飯，至變成三口飯，且因注射胰島素，體型發福，更一度暴肥30kg。

▲ 萬子演無家可歸者，有悲慘過去。

萬子又指他不能太瘦，因會導致血糖低而頭暈，也不可做劇烈運動，因痛風和膽固醇過高，開始戒海鮮和做簡單走路，明白「活命要緊」。

不過，萬子未有放棄演戲，雖然曾在2017年宣布退休，但近年他為了太太和兒子，仍有商演和作品推出。除90年代《古惑仔》演蔣天養深入民心，近年先後客串電影《懸紅》、《古惑仔：江湖新秩序》、《今晚打喪屍》。

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