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愛協促律政署跟進青龍頭虐待動物案　籲知悉涉案資料市民與警聯絡

社會 11:58 2020/09/15

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

（經濟日報資料圖片）

深井青龍頭豪景花園今年初發生動物被擲地案件，28隻寵物貓、鼠及兔等懷疑被人由高處擲下，當中18隻寵物死亡；2名殘酷對待動物男子及後自首，惟本月初獲律政司決定不提檢控。愛護動物協會對是次極度殘酷的虐待動物事件中無人被追究責任，感度悲憤及失望，已致函刑事檢控專員，要求與律政署盡快會面。

愛護動物協會於社交網站專頁發文，提到今年初發生動物被擲地案件，對事件無人被追究責任，對此感到極度悲憤及失望，要求重新調查案件和起訴有關人士；並已立即向警方及漁護署表達對事件的關注、不滿及要求跟進，獲同意短期內與協會會面，進一步討論如何跟進事件。

協會亦已致函刑事檢控專員，要求與律政署盡快會面，呼籲任何人士包括獸醫診所、寵物用品供應商、寵物店、居豪景花園市民，及認識涉案30隻動物的主人等，如可提供涉案任何資料，切勿遲疑，應立即與警方聯絡，可助受害動物討回公道。

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責任編輯：陳正怡

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