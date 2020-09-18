  • 30°C
香港時間 : 2020918日 (五) 13:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【家用美容儀】2款人氣家用美容儀開箱　Philips三合一家用美容儀可深層清潔+去黑眼圈售$1898【附實測詳情】

精明消費 12:46 2020/09/18

分享：

熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

TOPick為大家介紹人氣家用美容儀。（湛斯雅攝）

近日掀起使用家用美容儀的熱潮，小編Ricca為大家介紹2款人氣家用美容儀，分別是Philips的VisaPure Advanced 三合一家用美容儀及YAMAN的RF射頻再生亮眼美顏機，它們功能都有不同。

Philips VisaPure Advanced 三合一家用美容儀的零售價為HK$1,898，一機三頭，有洗面、按摩面部和冰感按摩雙眼功能。

點擊大圖了解家用美容儀特色：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

機身可防水

機身可濕水，洗面時，每20秒暫停一下，提醒用家清潔其他部分。用家於人手落妝後，可用它進行二次清潔。

可配不同刷頭防敏感肌

隨機附送潔面刷頭，如大家屬敏感肌，可加錢配一個敏感肌膚刷頭、超敏感肌膚刷頭及竹碳抗污刷頭等。

每分鐘750次指彈按摩

Dual Motion按摩程式模仿揉捏和輕叩的按摩技術，如雙手按摩一樣。活力按摩滾輪配件有五個小球，感覺如每分鐘750次指彈按摩，活力按摩程式持續3分鐘。

冰感明眸按摩頭改善黑眼圈

此外，冰感明眸按摩頭專為眼部而設，它以陶瓷塗層設計，在眼周輕輕按壓時覺得冰涼，可舒緩眼睛疲勞、提亮眼周肌膚及改善黑眼圈。

YAMAN RF射頻再生亮眼美顏機

如果想改善皮膚深層問題，可考慮YAMAN RF射頻再生亮眼美顏機，它具備可瘦面的EMS提升輪廓及減少眼紋的RF射頻功能，可去皺及保持肌膚彈性，實測報告即睇【下一頁

責任編緝：王芷瑩

相關文章

【家用美容儀】YAMAN RF射頻再生亮眼美顏機售$4,280　RF射頻+微電流去眼紋防衰老【附2個品牌實測報告】
今日 11:50
【家用美容儀】YAMAN RF射頻再生亮眼美顏機售$4,280　RF射頻+微電流去眼紋防衰老【附2個品牌實測報告】
【美容儀登場】YAMAN新推紅光射頻極緻再生儀 Bloom RED　具備淡紋+緊緻+提亮功能售$3,780【附購買詳情】
11:24 2020/09/15
【美容儀登場】YAMAN新推紅光射頻極緻再生儀 Bloom RED　具備淡紋+緊緻+提亮功能售$3,780【附購買詳情】
實測Dyson Airwrap™造型器　編出公主頭及型格馬尾等5個空氣感髮型【內附教學】【有片】
14:51 2019/06/21
實測Dyson Airwrap™造型器　編出公主頭及型格馬尾等5個空氣感髮型【內附教學】【有片】
家電 美容儀器 美容 健康美容

最高瀏覽

【宣布結婚】袁偉豪尼亞加拉大瀑布求婚 張寶兒戴三卡鑽戒say yes
22:14 2020/09/17
【宣布結婚】袁偉豪尼亞加拉大瀑布求婚 張寶兒戴三卡鑽戒say yes
【反黑路人甲劇透】第30集大結局劇情預告　細倫喪鐘決爭鬥芷珊中槍昏迷
09:31 2020/09/17
【反黑路人甲劇透】第30集大結局劇情預告　細倫喪鐘決爭鬥芷珊中槍昏迷
【生命鬥士】李明蔚抗癌8年身體漸弱　馬浚偉出錢出力開Live助籌醫藥費
13:05 2020/09/17
【生命鬥士】李明蔚抗癌8年身體漸弱　馬浚偉出錢出力開Live助籌醫藥費