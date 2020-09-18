【家用美容儀】2款人氣家用美容儀開箱 Philips三合一家用美容儀可深層清潔+去黑眼圈售$1898【附實測詳情】
精明消費 12:46 2020/09/18
近日掀起使用家用美容儀的熱潮，小編Ricca為大家介紹2款人氣家用美容儀，分別是Philips的VisaPure Advanced 三合一家用美容儀及YAMAN的RF射頻再生亮眼美顏機，它們功能都有不同。
Philips VisaPure Advanced 三合一家用美容儀的零售價為HK$1,898，一機三頭，有洗面、按摩面部和冰感按摩雙眼功能。
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機身可防水
機身可濕水，洗面時，每20秒暫停一下，提醒用家清潔其他部分。用家於人手落妝後，可用它進行二次清潔。
可配不同刷頭防敏感肌
隨機附送潔面刷頭，如大家屬敏感肌，可加錢配一個敏感肌膚刷頭、超敏感肌膚刷頭及竹碳抗污刷頭等。
每分鐘750次指彈按摩
Dual Motion按摩程式模仿揉捏和輕叩的按摩技術，如雙手按摩一樣。活力按摩滾輪配件有五個小球，感覺如每分鐘750次指彈按摩，活力按摩程式持續3分鐘。
冰感明眸按摩頭改善黑眼圈
此外，冰感明眸按摩頭專為眼部而設，它以陶瓷塗層設計，在眼周輕輕按壓時覺得冰涼，可舒緩眼睛疲勞、提亮眼周肌膚及改善黑眼圈。
YAMAN RF射頻再生亮眼美顏機
如果想改善皮膚深層問題，可考慮YAMAN RF射頻再生亮眼美顏機，它具備可瘦面的EMS提升輪廓及減少眼紋的RF射頻功能，可去皺及保持肌膚彈性，實測報告即睇【下一頁】
責任編緝：王芷瑩