【家用美容儀】2款人氣家用美容儀開箱　Philips三合一家用美容儀可深層清潔+去黑眼圈售$1898【附實測詳情】

▲ TOPick為大家介紹人氣家用美容儀。（湛斯雅攝）

近日掀起使用家用美容儀的熱潮，小編Ricca為大家介紹2款人氣家用美容儀，分別是Philips的VisaPure Advanced 三合一家用美容儀及YAMAN的RF射頻再生亮眼美顏機，它們功能都有不同。

Philips VisaPure Advanced 三合一家用美容儀的零售價為HK$1,898，一機三頭，有洗面、按摩面部和冰感按摩雙眼功能。

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機身可防水

機身可濕水，洗面時，每20秒暫停一下，提醒用家清潔其他部分。用家於人手落妝後，可用它進行二次清潔。

可配不同刷頭防敏感肌

隨機附送潔面刷頭，如大家屬敏感肌，可加錢配一個敏感肌膚刷頭、超敏感肌膚刷頭及竹碳抗污刷頭等。

每分鐘750次指彈按摩

Dual Motion按摩程式模仿揉捏和輕叩的按摩技術，如雙手按摩一樣。活力按摩滾輪配件有五個小球，感覺如每分鐘750次指彈按摩，活力按摩程式持續3分鐘。

冰感明眸按摩頭改善黑眼圈

此外，冰感明眸按摩頭專為眼部而設，它以陶瓷塗層設計，在眼周輕輕按壓時覺得冰涼，可舒緩眼睛疲勞、提亮眼周肌膚及改善黑眼圈。

YAMAN RF射頻再生亮眼美顏機

如果想改善皮膚深層問題，可考慮YAMAN RF射頻再生亮眼美顏機，它具備可瘦面的EMS提升輪廓及減少眼紋的RF射頻功能，可去皺及保持肌膚彈性，實測報告即睇【下一頁】

責任編緝：王芷瑩