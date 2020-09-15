【正能量】吳卓羲一直低調捐款助毛孩　Ron曾在颱風後協助清樹救狗

▲ 吳卓羲於生日當天行善助毛孩。

吳卓羲（Ron）一向喜愛動物，本月2日迎來41生日的阿Ron，選擇在生日那天低調行善，捐善款給義工組織的動物庇護站「大樹下」，助年老患病的毛孩作醫療經費及處理後事之用。吳卓羲這暖男舉動亦為一眾粉絲帶來正面影響，內地粉絲早前捐助愛心糧給慈善機構，當作送給偶像的禮物。

事實吳卓羲一直關注流浪的毛孩，兩年前阿Ron出席「大樹下善待動物庇護站（錦田）」籌募經費的義賣活動，當天他更做了一日店長。

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▲ 吳卓羲向來喜愛動物。

吳卓羲關心流浪毛孩

吳卓羲可說為毛孩出錢又出力，今年41歲生日那天，他選擇捐錢幫助有需要的毛孩，他得悉「大樹下」的兩隻狗狗靚B跟朗朗患病，而且醫療費十分昂貴，加上有3隻年老的狗狗近日死掉，故阿Ron捐了一筆錢作為狗狗的醫療費及用作處理後事。

低調行善的阿Ron亦影響一班fans，內地粉絲早前以吳卓羲的名義捐贈92kg的愛心糧給慈善機構，讓633隻小動物可以有餐溫飽，而吳卓羲亦於微博留言感謝粉絲的捐獻，他寫道：「謝謝您們對毛孩的愛。」

▲ 吳卓羲粉絲捐助愛心糧給慈善機構。

吳卓羲支持領養

阿Ron一直關心「大樹下」這組織，在2018年9月「山竹」襲港，由於狗場附近有不少塌樹，他與助手更到狗場幫忙，加入義工團一起清理塌樹。另外他又帶來乾糧給義工，可說十分細心。

其實阿Ron自細喜歡動物，曾飼養雞仔、鴨仔、兔仔、小龍蝦和壁虎，現在家中領養了兩隻貓，而他一直很支持大眾領養動物。

▲ 吳卓羲領養了貓兒。

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好兄弟黃宗澤愛動物

吳卓羲接受TOPick訪問表示近幾年一直有關注「大樹下」這動物庇護站，亦有捐助金錢給該機構，只謙稱：「一直都有幫忙，盡力啦，動物都有生命。」

至於捐幾多善款，阿Ron說：「他們有需要的話，我就會捐助，所以難以說定數目呢。」對於粉絲捐愛心糧給慈善機構，吳卓羲說：「粉絲很有愛心，真的很感激他們。」阿Ron透露跟幾位藝人有參與慈善工作及探訪，希望可以回饋社會。

除吳卓羲外，不少藝人也關注「大樹下」，包括吳卓羲的好兄弟黃宗澤亦曾到「大樹下」探望狗狗，更收養了一隻小狗Kasha。

另外，同樣愛心爆棚的黃智賢亦會定期捐助「大樹下」，更不時往該機構做義工，包括餵食、幫狗狗沖涼及清潔狗籠等。

記者：游艾維