【巴士充電】港媽狠批椅背USB插位恐致孩子觸電　城巴新巴拆解︰電壓低非常安全

▲ 新巴城巴昨在網上出帖文回應一名港媽指控，解釋車廂的USB充電插位的安全問題。

巴士車廂陸續裝設USB充電插位，方便市民為手機及電子產品充電「救命」，可是有港媽在網上公審新巴的座位椅背安裝USB充電插位，擔心女兒篤入手指會觸電，更罵巴士公司「唔用腦」，昨晚（14日）新巴城巴在facebook專頁出帖文解構，車內USB充電插位的安全性問題。

一名港媽的facebook帖文近日遭截圖及瘋狂轉發，批評新巴座椅後設有USB充電插位，「有無諗過會電親小朋友？」還質疑新巴職員無腦。

小學生篤入手指仲會電埋旁邊的人，超危險！巴士公司可唔可以用腦諗嘢？

【無腦港媽】巴士座位安裝USB充電插位 港媽發帖狠批怕女兒篤入手指觸電

充電插位僅5V直流電輸出

新巴城巴就事件在facebook專頁出帖文，引述工程部解釋車內USB充電插位的安全性問題，工程部人員叫市民放心，整個USB充電系統，只是一個特低電壓的電力系統，非常安全。

巴士充電插位只有5V直流電輸出，單頭嘅插頭電流輸出係2.1A；而雙頭插頭嘅電流就係3A，每個插頭最多只有1.5A（實際情況視乎電子產品及充電線規格）。

▲ 新巴城巴特別製圖去解釋其USB充電插座的電力系統。（新巴城巴facebook圖片）

新巴城巴補充，現時新款巴士的座椅椅背，都配備了獨立USB充電插頭，方便乘客為電子設備如手機、相機充電，「打機、覆email都一樣唔怕無電啦！」

網民︰家長應教子女勿亂插手指

帖文旋即獲得近8千個讚好、近千次分享。網民大讚巴士公司對無理取鬧的家長，也認真發文回應。有人亦讚揚USB充電設備有用，「真係俾巴士充電插頭救過一命」。

大部分網民認為，做家長最大責任是管教子女不要亂插手指，「而唔係要全世界就你」、「小朋友除咗成績之外，品格都好重要」。

太過保護小朋友，本身個人又自我中心，咁樣身教法，佢個女都唔知會點。

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責任編輯︰林綺玲