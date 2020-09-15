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【時尚速報】Netflix神劇《性愛自修室》推服裝　夥Pull & Bear專攻年輕粉絲

休閒 13:01 2020/09/15

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

Netflix十大原創高收視劇集《性愛自修室》和Pull & Bear合作推出男女裝系列。（Pull & Bear IG圖片）

一場新冠疫情，改變了不少人的生活習慣，就以收看電視的習慣為例子，收費串流平台聲勢日益強大，如Netflix單是由2019年新冠疫情開始，業績快速地增長，甚至疫區出現頻寬壓力，在台灣等亞太地區及歐洲部分地區降速25%，當中不得不提有一套名為《性愛自修室》（Sex Education）的劇集。

以劇中主要人物為主題的衞衣。（$259/圖片品牌提供）

系列中又怎會缺少以劇集海報為印花圖案的tee。（$199/圖片品牌提供）

由此可見，今天的Netflix有多厲害，旗下不少影片都成為大家談論對象，例如早前韓國的《屍戰朝鮮》和《愛的迫降》等，美國的則有今天要說的《Sex Education》（性愛自修室）。

入門tote bag。（$199/圖片品牌提供）

片名和內容看似大膽《Sex Education》，其實是一套年青人的校園電影，內容暫且不提，但因為該劇集首季收視高企，連帶今年1月推出的第二季都成為不少人心水作品，既然是話題作，商機自然緊隨，於是Fast fashion品牌Pull & Bear就聯同Netflix推出一系列的《Sex Education》男女裝，款式上離不開將劇中人物變成印花圖案移植於tee、衞衣和tote bag上，身為該劇的擁躉們都應該入手。

另一款以男女主角為首的衞衣。（$359/圖片品牌提供）

衫身滿布著不同字句的黑色衞衣。（$459/圖片品牌提供）

衞衣背後。（圖片由品牌提供）

其實近年Pull & Bear已經不下一次與Netflix聯手推出系列，例如去年推出《Stranger Things》（怪奇物語）系列，和剛剛與《性愛自修室》同期推出的《Money Heist》（紙房子）等tee，看來這些合作未來將會陸續有

產品查詢：Pull & Bear（3643 0111）

記者：何偉雄

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