【居屋2020】房委會新居屋將以市值6折出售　最平粉嶺山麗苑單位只需117萬元

▲ 房委會新居屋將以市值6折出售。

房委會今日（15日）宣布，「居屋2020」推售的新建單位及重售單位，因應疫情期間經濟形勢急速變化，按今年4月至6月非業主住戶每月入息中位數計算，最終折扣率為評定市值6折出售；當中粉嶺皇后山山麗苑單位最平只需117萬元、馬鞍山錦駿苑最平為189萬元。

房委會資助房屋小組委員會今年6月會議通過，平均售價臨時定於評定市值折減37%，及以今年4月至6月非業主住戶每月入息中位數決定最終售價，藉以反映新冠肺炎疫情期間經濟形勢的急速變化，作為一次性措施；而按政府統計處提供的最新資料，4月至6月非業主住戶每月入息中位數，較今年首季數字下調約5%。

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發言人指，根據既有定價機制，以及有關非業主住戶每月入息中位數，「居屋2020」最終折扣率訂定為評定市值折減40%，最終平均售價較臨時平均售價下調5%，即以評定市值6折出售；適用於在同一銷售計劃推售的新建單位和重售未售出，或因買賣協議撤銷而收回的單位。

今期推售的4個新建居屋發展項目包括鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共7 047個單位。根據最終折扣率計算，粉嶺皇后山山麗苑售價介乎117萬元至259萬元、馬鞍山錦駿苑介乎189萬元至387萬元。

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另外，18個於「居屋2018」出售後因買賣協議撤銷而收回的單位，及於截至「居屋2020」選樓日期開始約1個月前，尚有額外獲收回的「居屋2018」及「居屋2019」單位，亦將一併納入是次銷售計劃內重售。

發言人提醒，「居屋2020」申請期由9月10日至10月7日晚上7時，在申請期截止後所遞交的申請表將不獲處理。

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責任編輯：陳正怡