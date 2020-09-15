疫情期間停業指符合退租條文　Pure入稟向業主追討342萬

▲ Pure日前入稟要求中環東昌大廈的業主退回多繳付的租金及管理費等共約342萬元。(資料圖片)

因應新冠肺炎疫情，連鎖健身中心Pure Fitness於3月至5月期間曾暫停開放全線分店，Pure日前就此入稟向中環東昌大廈的業主興訟，指疫情符合租約條文中舖位無法使用的情況，因此要求業主退回多繳付的租金及管理費等共約342萬元。

原告Pure Fitness (FH) Limited；首答辯人立程有限公司、次答辯人寶貝有限公司。入稟狀指，兩名答辯人是Pure位於中環東昌大廈兩層高分店的業主，雙方自2017年4月起簽訂租約，以月租198萬元租用上述舖位，租約原定至今年5月屆滿，雙方同意將租約延長1個月至今年6月，該月租金亦下調至100萬元。

其後由於先後有新冠肺炎確診者曾到訪Pure多間分店，Pure遂於3月20日宣布全線分店暫停開放。政府隨後亦於3月28日宣佈，根據《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，所有健身中心需關閉至5月7日。

原告指出，租約有條文訂明，若舖位基於關閉命令等原因而無法使用，租戶可暫停繳付租金，而上述停業時段正好符合有關條文，但答辯人卻未有退還原告就受影響時段已支付的租金及管理費等，原告因此入稟高院，向兩答辯人追討共約342萬元欠款。

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記者：楊詠渝