疫情期間停業指符合退租條文 Pure入稟向業主追討342萬
社會 12:35 2020/09/15
因應新冠肺炎疫情，連鎖健身中心Pure Fitness於3月至5月期間曾暫停開放全線分店，Pure日前就此入稟向中環東昌大廈的業主興訟，指疫情符合租約條文中舖位無法使用的情況，因此要求業主退回多繳付的租金及管理費等共約342萬元。
原告Pure Fitness (FH) Limited；首答辯人立程有限公司、次答辯人寶貝有限公司。入稟狀指，兩名答辯人是Pure位於中環東昌大廈兩層高分店的業主，雙方自2017年4月起簽訂租約，以月租198萬元租用上述舖位，租約原定至今年5月屆滿，雙方同意將租約延長1個月至今年6月，該月租金亦下調至100萬元。
其後由於先後有新冠肺炎確診者曾到訪Pure多間分店，Pure遂於3月20日宣布全線分店暫停開放。政府隨後亦於3月28日宣佈，根據《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，所有健身中心需關閉至5月7日。
原告指出，租約有條文訂明，若舖位基於關閉命令等原因而無法使用，租戶可暫停繳付租金，而上述停業時段正好符合有關條文，但答辯人卻未有退還原告就受影響時段已支付的租金及管理費等，原告因此入稟高院，向兩答辯人追討共約342萬元欠款。
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記者：楊詠渝