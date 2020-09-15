【重男輕女】港女打工賺1.3萬畀7千家用死慳13萬開店　狠父逼全數幫爛賭兒還錢︰生錯你呢個女

▲ 一名港女每月給予超過半個月薪金作家用，努力儲了13萬開店，父母得寸進尺迫她幫爛賭哥哥還債。

有守舊的父母抱有重男輕女的觀念，更視女兒只是積穀防老的工具，扼殺了女兒的前途。有名本港女生在網絡投稿訴說成長一直不受父母重視的經歷，每月給予超過半個月薪金作家用，努力儲錢想開店，家人卻得寸進尺，令她決意離家出走。

打便利店工努力儲錢創業

Facebook專頁「辦公室日報」版主聶瞳於昨日（14日）發帖文，轉載一名讀者欣的投稿，欣表示自己沒學歷，畢業後一直找不到工作，去了便利店打工，月薪大約1.3萬元，但人窮志不窮，她有目標及理想是開一間美甲店，這是其興趣。可是，家庭環境阻礙了她的儲錢創業夢。父母重男輕女，對兒子爛賭很容忍，對女兒完全不同。

阿哥幾年嚟都冇返工，係完全唔搵工嗰隻，試過有親戚朋友介紹工作畀佢都唔做，起碼7年冇做嘢，主要職責就係賭錢，賭波賭馬樣樣齊。唔返工邊有錢賭？佢嘅賭本咪就係我畀屋企嘅家用囉！一萬三千幾人工，佢哋規定我要畀7,000家用。

過半數人工當家用

欣慨嘆月薪1.3萬元多，給了家用，自己每月只剩6千多，交通費及飯錢外，亦要用來上堂學美甲及修眉、化妝班等為創業舖路增值，更要儲錢開舖，很多時去到每月20幾號已經要三餐捱麵包，父母從來不煮飯。她大呻爛賭阿哥每個月攤大手板問屋企攞錢，有時輸好多會額外再問，父母會用其他理由問她要拎家用，很多時給超過7,000元家用，拖延了儲錢計劃。

爛賭阿哥欠債十幾萬

花4年儲到逾13.4萬元，阿欣有感已盡力，並看了舖位，找到必須的器材，打算辭掉便利店的工作，全心全意發展自己事業，可是跟父母提起此意向之後，阿哥賭外圍輸大錢，欠債十幾萬，有人上屋企淋紅油，日日塞鎖匙窿及電話滋擾。

阿媽話既然我有錢開舖，即係有多餘錢，叫我拎出嚟幫阿哥還債，我唔肯，呢啲係死慳死抵儲返嚟嘅血汗錢，入面有自己嘅人生方向，多次拒絕之後，竟然冇人怪責阿哥賭錢，反而怪我唔拎錢出嚟幫手還債。

父母逼女兒出錢還債

有一晚狠父趁女兒睡覺走入房扯她頭髮，迫欣一定要拎出所有錢幫阿哥，她不夠力反抗，被打了幾巴掌。

阿爸話女仔人家學咩人講理想？學咩人講事業？阿媽袖手旁觀喺側邊一路附和，永遠記得我阿爸講咗一句：「生錯咗呢個XX女！」

心淡離家決意過自己人生

阿欣心已死，更曾出現輕生的念頭，她有感父母一直沒有盡責任養育她，將13萬當做最後一次為這個家付出，身上剩4,400元，一件衫也沒取走就離家出走，不再留戀，她投靠朋友大半個月，之後在土瓜灣租劏房住。

可能我仲未知道前路應該點行，重新再儲一嚿錢亦係好漫長嘅事，不過我起碼得到解脫，人生唔再需要為他人作嫁衣裳。

文章獲「辦公室日報」授權轉載，原文見【按此】

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責任編輯︰顏紫燕