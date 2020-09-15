【生蛇疑惑】生蛇繞腰間一圈可致命？專科醫生拆解古老傳說真偽

▲ 古老傳說指「生蛇」若繞腰間一圈可致命，到底是真是偽？老人科專科醫生陳漢威為你拆解。

生蛇醫學名稱「帶狀疱疹」（Herpes Zoster），由帶狀疱疹病毒引起，病徵是在身體各部位如臉、胸口、腰和手腳等出現紅疹，紅疹後演變為水泡，水泡爆裂後滲出液體。如紅疹的傷口處理不當，生蛇的部位有可能受到細菌感染。

老人科專科醫生陳漢威教授指出，生蛇與水痘有關連，逾9成香港人小時候都生過水痘，惟病毒未必能百分百被清除，殘餘的病毒遺留體內，特別在神經系統上。年輕時免疫力強，病毒未能伺機發作，但當年紀漸長、免疫系統變弱、睡眠不足、多焦慮或壓力增加時，水痘病毒便死灰復燃。「猶如睡火山在身體二、三十年都無事，但因健康欠佳，可突然爆發。」

▲ 因人體每節神經根是左右各一，所以帶狀疱疹發作通常只會影響身體單邊或單一神經根所屬的部位。（相片：iStock）

由於病毒多年來在神經綫上隱藏，因此生蛇一發作，都會沿着神經綫分布顯現出來，脊椎兩邊都會有分叉神經綫，但生蛇沿神經綫發出來，通常是一邊，甚少是兩邊齊發。牽涉部位包括頭、頸、胸、腰和手腳，視乎是哪一條神經綫所引發。

痛感：輕則蟻咬重則典床典蓆

十居其九生蛇的人都說「痛到飛起」，陳教授指因人而異，有病人分享感覺是猶如被針刺、被蟻咬、有灼熱感，亦有人痛至「典床典蓆」徹夜難眠。「每人承受痛楚的程度都不同，因有些人的神經綫是敏感些，對痛楚的感受會多一點。」

生蛇初期患者一邊身或一邊面呈現帶狀的發炎神經綫分布區，出現紅疹和水泡。陳教授說一些病人在早期發病時，以為是皮膚敏感或濕疹，自行搽藥膏，當然不是針對生蛇來對治，病情只會愈來愈嚴重。

▲ 早期生蛇病徵，病人輕則只感稍微痕癢，猶如被蟻咬。嚴重一點，感覺如被針刺，也伴有火燒的灼熱感。（相片：iStock）

頭、頸也是常見的生蛇位置，或可對視覺及聽覺造成威脅，不得掉心輕心。陳教授解說：「當臉部生蛇，由於部分神經綫貼近眼睛，眼角膜與結膜如被這病毒感染，可引致患者失明。如是聽覺神經受影響，也可令病人失聰。因此，當生蛇位置處於頭、頸，必須特別小心，留意有否影響視力和聽覺，因為這屬永久損害，不能逆轉。見在病人生蛇接近眼睛，按需要轉介眼科專科醫生，監察會否因生蛇而造成視力風險。」

治療黃金72小時

治療生蛇，有所謂「黃金72小時」。「在這時間內服用俗稱生蛇特效藥 『阿昔洛韋』（Acyclovir）或同類的抗病毒藥物，愈早對症下藥，令紅疹和水泡完全消除，也能減少併發症。」所以若懷疑自己或家人有生蛇徵狀，務必盡早求醫，如確診能早在48小時內使用特效藥，效果最好。」過了生蛇72小時才求診，已屬耽誤治療，出現後遺症如「蛇後痛」的機會增加，或痛感會較嚴重。

他指，患者一般需服用特效藥1星期外，如有其他病徵如痕癢，會處方敏感藥。傷口處理欠佳，出現細菌感染，病人或需同時服用抗生素。如有「蛇後痛」，需使用止痛藥，甚至神經鎮鎮靜劑或抗抑鬱藥，避免患者痛得太厲害，影響睡眠和情緒。

「蛇」繞一圈即死亡？

時至今日，生蛇最為人談論的，是生到繞過腰間一圈會致命之說，陳教授解開這個迷思。「生蛇是因為水痘後殘餘病毒遺留神經綫內，人體神經綫分左右，極少情況會同時在兩邊復發，這情況僅發生在免疫力極低落的病人身上，如正接受化療、電療的癌症病人、有嚴重營養不良，才有機會帶狀疱疹在兩邊神經綫一同發作，惟甚為少見。」

事實上，左右神經根是「獨立行事」，只在一邊神經綫發病，不會影響到另一邊，因此單邊生蛇，會環繞一圈的情況並不成立。

▲ 盡管不會每一個人都會生蛇，但建議50至60歲人士注射帶狀疱疹疫苗，俗稱「蛇針」以作預防。（相片：iStock）

生蛇不是長者獨有，二、三十歲年輕人也有，尤其是壓力大、情緒煩惱、睡眠質素差，皆會令風險大增。但長者生蛇比例是年輕人的8至10倍。為預防帶狀疱疹死灰復燃，建議50歲或以上人士注射「蛇針」(帶狀疱疹疫苗)，免卻他日生蛇出現極大痛楚。

「『蛇針』早在十多年前面世，鼓勵50歲以上注射，只須打一針，可大大減低病毒的復發，雖然不是100%，仍有七、八成保護效果。就算注射『蛇針』後仍生蛇，發病的嚴重性及病情持續時間都會縮減。」

記者：周美好