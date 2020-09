【食用安全】甜味劑甜度比蔗糖高200倍　營養師拆解代糖汽水致癌迷思【附消委會教睇食物標籤】

▲ 營養師拆解代糖汽水致癌迷思

無糖可樂含有甜味劑,甜味劑為其中一種代糖,曾有傳聞指出,一種名為「阿斯巴甜」(天冬酰胺,Aspartame) (E951)的代糖可誘發癌症。到底代糖汽水是否安全?消委會在最新一期《選擇》月刊指出,甜味劑的甜度比蔗糖可高出200倍,並教大家從食物標籤分辨常見的甜味劑。註冊營養師盧綺欣(Yanbie)亦為大家拆解甜味劑致癌迷思。

營養師:代糖不影響血糖水平

消委會指出,甜味劑是代糖的一種,指任何帶甜味的化合物,但不包括糖或其他碳水化合物或糖醇,主要作用是為食物添加甜味。在食物當中選用的代糖種類繁多,一般可根據其產生的熱量分為兩大類:產生熱量的糖醇及無熱量的甜味劑,而香港法例並沒有對糖醇作出規範。

部份甜味劑為人工合成的化學物,部份則從天然植物提取。其中常見的4種甜味劑,有3種屬於人工合成,包括醋磺內酯鉀(Acesulfame Potassium/ACE-K)、天冬酰胺(Aspartame)和三氯半乳蔗糖(Sucralose);甜菊醇糖苷(Steviol Glycosides)則由植物甜菊中提煉出來。

註冊營養師Yanbie早前指出,代糖的甜度一般比砂糖高出約30至8000倍。代糖不影響血糖水平,故有助管理體重,並助糖尿病患者控制血糖水平。市面上不少食物和飲品(如汽水、香口膠、糖果)製造過程中均加入代糖。

▲ 一款無糖可樂含有甜味劑951、950、955。(TOPick記者攝)

從食物標籤分辨常見的甜味劑

消委會列出,4種常用於飲品的甜味劑的甜度及建議攝取上限:

名稱 醋磺內酯鉀

Acesulfame Potassium (Acesulfame K) 天冬酰胺

Aspartame 三氯半乳蔗糖

Sucralose 甜菊醇糖苷

Steviol Glycosides 食物添加劑編號 E950/950 E951/951 E955/955 E960a/E960/960 甜度

(與相同份量的蔗糖比較) 高200倍 高180-250倍 高600倍 高300倍 JECFA訂定的每日可攝取量

(以每日每公斤體重計算) 15毫克 40毫克 15毫克 4毫克 GSFA建議「飲品類」食品最高濃度 600毫克/千克 600毫克/千克 300毫克/千克 200毫克/千克

註:

JECFA (The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) :國際糧農組織及世界衞生組織聯合之食品添加劑專家委

GSFA (Codex General Standard for Food Additives) :法典食品添加劑通用標準



代糖可致癌?

Yanbie指,曾有研究指出,糖精和甜蜜素這兩種代糖會令老鼠患癌。但在針對人類的研究上,並未證實代糖會致癌。

在香港,所有經批准的代糖都通過聯合國糧食及農業組織或世界衞生組織的安全評估,並制定每日可攝取量。現時本港有10種被批准使用的代糖。只要食用份量不超過每日可攝取量,就不會對人體有害。

至於傳聞所講的阿斯巴甜 (E951)是一種廣泛使用的甜味劑,原料為苯丙氨酸和天冬氨酸。雖然阿斯巴甜所含的卡路里與蔗糖相若,但甜度是蔗糖的200倍,所需的份量少,有助降低食物的糖分和卡路里含量。

阿斯巴甜一般在代糖汽水、香口膠、無糖糖果中可以找到。美國食物藥物管理局(FDA) 為阿斯巴甜制定的每日可攝取量為每日每公斤體重50mg,即是以一個60公斤成人作計算,要每天飲用37罐無糖可樂才會超標。所以,在正常情況下,適量飲用無糖可樂或食用無糖糖果並不會為健康帶來影響。

5種常見甜味劑的建議攝取上限

Yanbie亦列出其中5種常見甜味劑的甜度,以及每日可攝取小包數量:

甜度

(相比蔗糖) 每日可攝取量

(以每日每公斤計算)

每日可攝取的甜味劑小包數量

(以60公斤成人計算) 阿斯巴甜/天冬酰胺

Aspartame 高200倍 50毫克 75小包 紐甜

Neotame 高7000-13000倍 0.3毫克 23小包 糖精

Saccharin 高200-700倍 15毫克 45小包 甜菊糖

Stevia 高200-400倍 4毫克 9小包 蔗糖素/三氯半乳蔗糖

Sucralose 高600倍 5毫克 23小包 安賽蜜

Acesulfame K 高200倍 15毫克 23小包

她續指,攝取適量代糖並不會危害健康,但由於代糖不能被人體消化,對於一些消化系統比較敏感的人士,食用代糖後可能會有腹脹或肚瀉等情況。而且,味蕾是有習慣性,長期進食甜食有可能會出現愈吃愈甜的情況,故即使代糖沒有卡路里,亦不建議吃得太甜。

消委會亦指,國際癌症研究機構(IARC)旗下的大型公眾健康研究報告指出,每天飲用含甜味劑的飲品,會增加患上循環系統疾病和心血管疾病的風險,如冠心病和中風。

