【壽而康】主診醫生與國學大師饒宗頤最後5年師友情　陳漢威教授：饒公書法養生保赤子心享百歲高壽

▲ 老人科專科醫生陳漢威教授曾任國學大師饒宗頤的主診醫生，與饒公最後5年的相處親厚如家人，兩人不時齊齊打坐養生。（相片被訪者提供）

一些人對老人科專科或較為陌生，這專科在香港已超過半個世紀，在70年代，瑪嘉烈醫院是首設老人專科的公立醫院。老人科專科醫生陳漢威教授表示，老人科專科常於兒科相提並論。

「時至今天，仍被常問到老人專科專責範疇。小孩子傷風咳嗽看兒科，兒科醫生會處方兒童合適分量的藥物，因為幼兒的發育未健全，對藥物的反應和吸收都與成年人不同。同理，年紀大的長者新陳代謝對藥物吸收反應與三、四十歲的人也不同，如止痛藥為例，長者的分量會稍減，否則有機會令他們混沌易發生跌倒情況。」

▲ .國學大師饒宗頤親撰「壽而康」三字給陳漢威，他珍而重之把臨摹版掛在診所。（相片被訪者提供）

老人科綜合針對長者健康

另外，八、九十歲長者因記憶力下降，有時如同幼兒，未必能表達病況，有心口痛、手腳痛忘記告訴家人，出現找錯錢、迷路、跌倒的迷亂情況，老人科醫生會特別留意，找出病因及檢測是否患上認知障礙症。

一個長者經年累月的糖尿病、心臟病、高血壓、骨質疏鬆等，不建議逐個專科去求醫，老人科就是可以綜合針對長者的全人健康，不是單一只看一個器官，例如心或肺，而是一站式多重處理他們的長期疾病，如病人需進行手術，則會轉介其他專科。「我們看的老人大多是多種長期病集於一身，所以專科就是周身刀，甚麼都要認識。最大目的，是希望老友記壽而康。」

▲ 老人科專科醫生陳漢威教授曾任國學大師饒宗頤的主診醫生，與饒公最後5年的相處親厚如家人，兩人不時齊齊打坐養生。（相片被訪者提供）

亦師亦友忘年之交

在云云百歲老人中，他與國學大師饒宗頤最相視莫逆，他倆在2013年相識，陳教授並為饒公的主診醫生。「我見證他確是活出壽而康的典範。他在百歲華誕之年，還專程往北京歷史博物館開書畫展，在2017年往法國巴黎舉辦「蓮蓮吉慶」展覽，102歲時應國家美術館館長之邀再上北京主持書畫展的開幕式。我在他身邊，饒公及家人特別感心安，也是我的榮幸，可以陪伴國寶級人物，完成他的學術成就中的『大滿貫』。」

▲ 饒公離世時，陳教授非常不捨，但有幸能與他同行最後5年。（相片由被訪者提供）

饒公精神矍鑠，得享長壽，與他重視「治未病」大有關係，治未病顧名思義，就是治療還未發生的疾病。至於養生之道，與他常常練習書法有關。康熙皇帝曾說「善於書法者俱長壽，而身強健」，古今都有不少文人雅士以書法來養生，可起到定心強力的作用。

每日必做因是子靜坐法

另外，饒公每日必行「因是子靜坐法」並配以口吟《青天歌》，前者看似靜，卻動在其中；聽似動，卻寧與內裏，當中講究的是修「氣」，可打通氣血。後者能氣定神閒、養肺活血。

陳醫生說，難得是他活至耄耋，仍抱持一顆童心，憑着正面的態度克服困境，以樂觀的心態享受生活的自然自在。

陳教授最珍視的，是饒公視他如家中一分子，這段忘年之交的緣份彌足珍貴。「我們亦師亦友，給予他健康意見，陪伴他走過人生最後一程。」

饒公2018年撒手人寰，享壽102歲。「饒公離世時，我有不捨，但作為一個醫生也不能過於感情用事，深感他不枉此生，過百歲仍有如此精采豐盛人生，與他同行5年，是我的榮譽。」

記者：周美好